Архитектурная мастерская Нонны Гудиевой основана в 1993 г. Компания
осуществляет проектные работы любой сложности от стадии концепции до комплексной реализации объекта. Среди работ мастерской - загородные резиденции и интерьеры квартир, многоэтажные жилые дома и общественные здания, градостроительные и концептуальные проекты.
Наши возможности: • Проектирование частных жилых домов • Проектирование жилых и общественных зданий • Дизайн частных и общественных интерьеров • Строительство и комплектация объектов "под ключ" • Инженерное и конструктивное проектирование • Разработка концепций и мастер-планов • Управление проектами
Наши преимущества: Опыт работы над объектами разного масштаба позволяет нам одинаково успешно работать как с частным Заказчиком, так и над городской архитектурой. Мы спроектировали и построили ряд жилых домов в поселках премиум-класса, таких как Сосновый Бор, Миллениум Парк, Горки-10, Ландшафт и других. Собственный штат конструкторов и инженеров обеспечивает требуемое качество технических решений уже на стадии разработки эскизного проекта. Процесс работы над каждым объектом, от первых эскизных набросков до полной реализации и сдачи «под ключ» хорошо отлажен: это дает возможность воплощать идеи в жизнь точно, достоверно, без искажений. При реализации объекта компания выступает как Генеральный подрядчик, обладая собственными отделами по строительству, комплектации и вводу в эксплуатации объектов.
Кредо: Не бывает неинтересных объектов!
- Услуги
- Архитектурное проектирование
- Архитектурные чертежи
- Визуализация интерьера
- Проект дома на заказ
- Ремонт квартир
- Строительство нового дома
- Элитный ремонт
- Авторский надзор
- Комплектация проектов
- Генеральный подряд
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- Регионы обслуживания
- Москва, Санкт-Петербург и Россия.
- Адрес
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ул.Малый Песчаный переулок, д.5
125080 Москва
Россия
+7-9857768593 WWW.GUDIEVA.RU
Москва, ул.Шишкина, д.1