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Архитектурная мастерская Нонны Гудиевой
Архитекторы Москва
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Проекты

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    • Квартира на Ленинском проспекте, Архитектурная мастерская Нонны Гудиевой Архитектурная мастерская Нонны Гудиевой Гостиная в стиле модерн Дерево
    Квартира на Ленинском проспекте, Архитектурная мастерская Нонны Гудиевой Архитектурная мастерская Нонны Гудиевой Гостиная в стиле модерн Песчаник Белый
    Квартира на Ленинском проспекте, Архитектурная мастерская Нонны Гудиевой Архитектурная мастерская Нонны Гудиевой Гостиная в стиле модерн Песчаник Белый
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    Квартира на Ленинском проспекте

    Архитектурная мастерская Нонны Гудиевой основана в 1993 г. Компания
    осуществляет проектные работы любой сложности от стадии концепции до комплексной реализации объекта. Среди работ мастерской - загородные резиденции и интерьеры квартир, многоэтажные жилые дома и общественные здания, градостроительные и концептуальные проекты.

    Наши возможности: • Проектирование частных жилых домов • Проектирование жилых и общественных зданий • Дизайн частных и общественных интерьеров • Строительство и комплектация объектов "под ключ" • Инженерное и конструктивное проектирование • Разработка концепций и мастер-планов • Управление проектами

    Наши преимущества: Опыт работы над объектами разного масштаба позволяет нам одинаково успешно работать как с частным Заказчиком, так и над городской архитектурой. Мы спроектировали и построили ряд жилых домов в поселках премиум-класса, таких как Сосновый Бор, Миллениум Парк, Горки-10, Ландшафт и других.  Собственный штат конструкторов и инженеров обеспечивает требуемое качество технических решений уже на стадии разработки эскизного проекта. Процесс работы над каждым объектом, от первых эскизных набросков до полной реализации и сдачи «под ключ» хорошо отлажен: это дает возможность воплощать идеи в жизнь точно, достоверно, без искажений. При реализации объекта компания выступает как Генеральный подрядчик, обладая собственными отделами по строительству, комплектации и вводу в эксплуатации объектов.

    Кредо: Не бывает неинтересных объектов!

    Услуги
    • Архитектурное проектирование
    • Архитектурные чертежи
    • Визуализация интерьера
    • Проект дома на заказ
    • Ремонт квартир
    • Строительство нового дома
    • Элитный ремонт
    • Авторский надзор
    • Комплектация проектов
    • Генеральный подряд
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    Регионы обслуживания
    Москва, Санкт-Петербург и Россия.
    Адрес
    ул.Малый Песчаный переулок, д.5
    125080 Москва
    Россия
    +7-9857768593 WWW.GUDIEVA.RU
    Законное владение

    Москва, ул.Шишкина, д.1

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