Архитектурная мастерская Нонны Гудиевой основана в 1993 г. Компания

осуществляет проектные работы любой сложности от стадии концепции до комплексной реализации объекта. Среди работ мастерской - загородные резиденции и интерьеры квартир, многоэтажные жилые дома и общественные здания, градостроительные и концептуальные проекты.

Наши возможности: • Проектирование частных жилых домов • Проектирование жилых и общественных зданий • Дизайн частных и общественных интерьеров • Строительство и комплектация объектов "под ключ" • Инженерное и конструктивное проектирование • Разработка концепций и мастер-планов • Управление проектами

Наши преимущества: Опыт работы над объектами разного масштаба позволяет нам одинаково успешно работать как с частным Заказчиком, так и над городской архитектурой. Мы спроектировали и построили ряд жилых домов в поселках премиум-класса, таких как Сосновый Бор, Миллениум Парк, Горки-10, Ландшафт и других. Собственный штат конструкторов и инженеров обеспечивает требуемое качество технических решений уже на стадии разработки эскизного проекта. Процесс работы над каждым объектом, от первых эскизных набросков до полной реализации и сдачи «под ключ» хорошо отлажен: это дает возможность воплощать идеи в жизнь точно, достоверно, без искажений. При реализации объекта компания выступает как Генеральный подрядчик, обладая собственными отделами по строительству, комплектации и вводу в эксплуатации объектов.

Кредо: Не бывает неинтересных объектов!