Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
actual design
Мебель и аксессуары Москва
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • гостиная в стиле арт деко, actual design actual design Гостиная в стиле модерн Дерево
    гостиная в стиле арт деко, actual design actual design Гостиная в стиле модерн Дерево
    гостиная в стиле арт деко, actual design actual design Гостиная в стиле модерн Дерево
    гостиная в стиле арт деко
    спальная в французском стиле, actual design actual design Спальня в стиле модерн Дерево
    спальная в французском стиле, actual design actual design Спальня в стиле модерн Дерево
    спальная в французском стиле
    interior ( 1), actual design actual design Столовая комнатаСтолы Дерево Черный
    interior ( 1), actual design actual design Столовая комнатаСтулья и скамьи Дерево Черный
    interior ( 1), actual design actual design ГостинаяДиваны и кресла Дерево Черный
    +2
    interior ( 1)

    Дизайнерская мебель компании «Actual design»

    производится вручную, по технологии 19 века, разработанной немецким и австрийским мастером - мебельщиком Михаэлем Тонетом. В ней сочетается искусство мастеров деревообработки, смелые идеи и практичный комфорт.

    предметы интерьера, изготовленные из массива натуральной березы. Образ коллекции основан на причудливых формах и парящих плавных линиях, все предметы выглядят легко и не перегружают интерьер.

    Регионы обслуживания
    москва
    Адрес
    кировоградская 11
    300012 Москва
    Россия
    +7-9109495392 actual-d.ru
      Add SEO element