Дизайнерская мебель компании «Actual design»

производится вручную, по технологии 19 века, разработанной немецким и австрийским мастером - мебельщиком Михаэлем Тонетом. В ней сочетается искусство мастеров деревообработки, смелые идеи и практичный комфорт.

предметы интерьера, изготовленные из массива натуральной березы. Образ коллекции основан на причудливых формах и парящих плавных линиях, все предметы выглядят легко и не перегружают интерьер.