Дизайнерская мебель компании «Actual design»
производится вручную, по технологии 19 века, разработанной немецким и австрийским мастером - мебельщиком Михаэлем Тонетом. В ней сочетается искусство мастеров деревообработки, смелые идеи и практичный комфорт.
предметы интерьера, изготовленные из массива натуральной березы. Образ коллекции основан на причудливых формах и парящих плавных линиях, все предметы выглядят легко и не перегружают интерьер.
- Регионы обслуживания
- москва
- Адрес
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кировоградская 11
300012 Москва
Россия
+7-9109495392 actual-d.ru