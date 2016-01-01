Мы создаем интерьер в котором комфортно отдыхать,работать и просто наслаждаться жизнью. Разрабатываем эксклюзивные решения для вашего интерьера. Осуществляем подбор материалов, мебели, освещения. Выполняем авторское сопровождение.
Мы создаем интерьеры вашего пространства для счастливой жизни и успешной работы. Как это происходит: изучаем объект и составляем техническое задание обсуждаем концепцию общей идеи подбираем материалы и цветовую палитру создаем коллаж согласно выбранному стилю итогом служит создание 3d эскизов и рабочего проекта.
- Услуги
- Дизайн интерьеров домов/квартир Дизайн HoReCa Рабочая документация Спецификации Авторский надзор
- Регионы обслуживания
- Калининград
- Москва
- Санкт-Петербург
- Сочи
- Награды компании
- Финалист международного конкурса PinWin 3D-проекты интерьеров в стиле лофт 2016, Финалист международного конкурса PinWin Камины Dimplex Cassette 500 и Cassette 1000 в интерьере 2016, Финалист международного конкурса PinWin Дерево в интерьере. Интеграция в стиль 2017,
- Адрес
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ул. Коммунальная 4
236010 Калининград
Россия
+7-9062333921 www.atm-interior.com