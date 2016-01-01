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ATM interior
Дизайнеры интерьера Калининград
Обзор 4Проекты (4) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Современный пентхаус в Калининграде, ATM interior ATM interior Гостиная в стиле модерн Белый
    Современный пентхаус в Калининграде, ATM interior ATM interior Гостиная в стиле модерн Серый
    Современный пентхаус в Калининграде, ATM interior ATM interior Гостиная в стиле модерн Серый
    +8
    Современный пентхаус в Калининграде
    Современный лофт, ATM interior ATM interior Гостиная в стиле лофт Серый
    Современный лофт, ATM interior ATM interior Гостиная в стиле лофт Серый
    Современный лофт, ATM interior ATM interior Гостиная в стиле лофт Бежевый
    +6
    Современный лофт
    Апартаменты в историческом центре Калининграда, ATM interior ATM interior Коридор, прихожая и лестница в стиле лофт Бежевый
    Апартаменты в историческом центре Калининграда, ATM interior ATM interior Спальня в стиле лофт Многоцветный
    Апартаменты в историческом центре Калининграда, ATM interior ATM interior Гостиная в стиле лофт Бежевый
    +9
    Апартаменты в историческом центре Калининграда
    Легкая неоклассика, ATM interior ATM interior Гостиная в классическом стиле Дерево Белый
    Легкая неоклассика, ATM interior ATM interior Гостиная в классическом стиле Дерево Белый
    Легкая неоклассика, ATM interior ATM interior Гостиная в классическом стиле Дерево Белый
    +19
    Легкая неоклассика

    Мы создаем интерьер в котором комфортно отдыхать,работать и просто наслаждаться жизнью. Разрабатываем эксклюзивные решения для вашего интерьера. Осуществляем подбор материалов, мебели, освещения. Выполняем авторское сопровождение.

    Мы создаем интерьеры вашего пространства для счастливой жизни и успешной работы. Как это происходит: изучаем объект и составляем техническое задание обсуждаем концепцию общей идеи подбираем материалы и цветовую палитру создаем коллаж согласно выбранному стилю итогом служит создание 3d эскизов  и рабочего проекта.

    Услуги
    Дизайн интерьеров домов/квартир Дизайн HoReCa Рабочая документация Спецификации Авторский надзор
    Регионы обслуживания
    • Калининград
    • Москва
    • Санкт-Петербург
    • Сочи
    Награды компании
    Финалист международного конкурса PinWin 3D-проекты интерьеров в стиле лофт 2016, Финалист международного конкурса PinWin Камины Dimplex Cassette 500 и Cassette 1000 в интерьере 2016, Финалист международного конкурса PinWin Дерево в интерьере. Интеграция в стиль 2017,
    Адрес
    ул. Коммунальная 4
    236010 Калининград
    Россия
    +7-9062333921 www.atm-interior.com

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