Студия интерьерной печати ONPRINT признанный лидер на рынке производства декоративных покрытий для стен с любым изображением.
У нас собственная производственная база в Москве, мы работаем изображениями любой сложности, выгодные партнерские программы, в ассортименте материалов для печати, кроме флизелиновых и виниловых обоев, представлены бесшовные фрески, тканевые обои, холсты и многое другое. Наши клиенты довольны всегда, потому что мы всегда делаем то, что обещаем, ценим их время и нашу репутацию.
- Услуги
- Печать любых эскизов
- принтов
- иммиджей на обоях
- фресках
- холсте
- бумаге
- ткани
- дереве
- пластике
- стекле
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- Регионы обслуживания
- Москва
- Адрес
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Пудовкина, 6
119192 Москва
Россия
+7-9267889036 onprint.ru