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FILIMONOV &amp; KASHIRINA architects
Архитекторы Днепр
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    • FILIMONOV & KASHIRINA architects
    FILIMONOV & KASHIRINA architects
    FILIMONOV & KASHIRINA architects
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    Услуги
    • проектирование жилых и общественных зданий любой степени сложности
    • от частых коттеджей до крупных многофункциональных комплексов и градостроительных концепций
    Регионы обслуживания
    Украина
    Награды компании
    • 2) Диплом «Волюта» в огляді-конкурсі «Премія Національної спілки архітекторів України» 2013 р.
    • 3) Диплом лауреата конкурса молодых архитекторов первого всеукраинского молодежного фестиваля архитектуры «ARCHIVISION» 2014 г.
    • 4) Диплом лауреата в огляді-конкурсі «Премія Національної спілки архітекторів України» 2015 р.
    • 5) Диплом лауреата в огляді-конкурсі «Премія Національної спілки архітекторів України» 2015 р.
    • 6) Диплом «Волюта» в огляді-конкурсі «Премія Національної спілки архітекторів України» 2015 р.
    • 7) Подяка Дніпроперовського міського голови 2015 р.
    • 8) Диплом лауреата в Всеукраинском открытом архитектурном конкурсе на лучшее проектное предложение мультифункционального общественного здания с многоуровневым паркингом по ул. Федьковича, 55 в г. Львове 2015
    • 9) Диплом лауреата в огляді-конкурсі «Премія Національної спілки архітекторів України» 2016 р.
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    Адрес
    49000 Днепр
    Украина
    +380-664457960 filimonovkashirina.com
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