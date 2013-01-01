проектирование жилых и общественных зданий любой степени сложности
от частых коттеджей до крупных многофункциональных комплексов и градостроительных концепций
Регионы обслуживания
Украина
Награды компании
2) Диплом «Волюта» в огляді-конкурсі «Премія Національної спілки архітекторів України» 2013 р.
3) Диплом лауреата конкурса молодых архитекторов первого всеукраинского молодежного фестиваля архитектуры «ARCHIVISION» 2014 г.
4) Диплом лауреата в огляді-конкурсі «Премія Національної спілки архітекторів України» 2015 р.
5) Диплом лауреата в огляді-конкурсі «Премія Національної спілки архітекторів України» 2015 р.
6) Диплом «Волюта» в огляді-конкурсі «Премія Національної спілки архітекторів України» 2015 р.
7) Подяка Дніпроперовського міського голови 2015 р.
8) Диплом лауреата в Всеукраинском открытом архитектурном конкурсе на лучшее проектное предложение мультифункционального общественного здания с многоуровневым паркингом по ул. Федьковича, 55 в г. Львове 2015
9) Диплом лауреата в огляді-конкурсі «Премія Національної спілки архітекторів України» 2016 р.