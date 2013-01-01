СК "Чухломская усадьба" строит деревянные дома и бани из срубов. Мы изготавливаем индивидуальные срубы из бруса и бревна на заказ и строим из них дома по всей европейской территории РФ с севера до юга: от Архангельска и Мурманска до Крыма.

На сайте "Чухломской усадьбы" большое разнообразие проектов от простых бюджетных домиков до больших респектабельных коттеджей.

Плотники СК "Чухломская усадьба" - уникальные строители из династии мастеров, жители из глубинки России, которые хранят традиции деревянного зодчества и воплощают их в своей работе.