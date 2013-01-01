Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Чухломская усадьба
Строители Чухлома
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Дом из бруса по проекту "ПатриархЪ", Чухломская усадьба Чухломская усадьба
    Дом из бруса по проекту "ПатриархЪ", Чухломская усадьба Чухломская усадьба
    Дом из бруса по проекту "ПатриархЪ", Чухломская усадьба Чухломская усадьба
    Дом из бруса по проекту "ПатриархЪ"
    Дом из бруса по проекту "Подмосковная усадьба", Чухломская усадьба Чухломская усадьба
    Дом из бруса по проекту "Подмосковная усадьба", Чухломская усадьба Чухломская усадьба
    Дом из бруса по проекту "Подмосковная усадьба"
    Дом-шале из бруса "Альпы", Чухломская усадьба Чухломская усадьба
    Дом-шале из бруса "Альпы", Чухломская усадьба Чухломская усадьба
    Дом-шале из бруса "Альпы", Чухломская усадьба Чухломская усадьба
    Дом-шале из бруса "Альпы"

         СК "Чухломская усадьба"  строит деревянные дома и бани из срубов. Мы изготавливаем индивидуальные срубы из бруса и бревна на заказ и строим из них дома по всей европейской территории РФ  с севера до юга: от Архангельска и Мурманска до Крыма.

        На сайте "Чухломской усадьбы" большое разнообразие проектов от простых бюджетных домиков до больших респектабельных коттеджей. 

        Плотники СК "Чухломская усадьба" - уникальные строители из династии мастеров, жители из глубинки России, которые хранят традиции деревянного зодчества и воплощают их в своей работе.

    Услуги
    • срубы
    • изготовление срубов на заказ
    • строительство домов из бруса и бревна
    • проекты деревянных домов из бруса бревна
    Регионы обслуживания
    • Москва область
    • Санкт-Петербург и область
    • Тверская
    • Рязанская
    • Ярославская
    • Ивановская области
    • вся европейская часть России
    Адрес
    157130 Чухлома
    Россия
    +7-9038999851 44srub.ru
    Законное владение

        Костромская область, г. Чухлома, ул. Буевская, дом 7

      Add SEO element