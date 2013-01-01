СК "Чухломская усадьба" строит деревянные дома и бани из срубов. Мы изготавливаем индивидуальные срубы из бруса и бревна на заказ и строим из них дома по всей европейской территории РФ с севера до юга: от Архангельска и Мурманска до Крыма.
На сайте "Чухломской усадьбы" большое разнообразие проектов от простых бюджетных домиков до больших респектабельных коттеджей.
Плотники СК "Чухломская усадьба" - уникальные строители из династии мастеров, жители из глубинки России, которые хранят традиции деревянного зодчества и воплощают их в своей работе.
- Услуги
- срубы
- изготовление срубов на заказ
- строительство домов из бруса и бревна
- проекты деревянных домов из бруса бревна
- Регионы обслуживания
- Москва область
- Санкт-Петербург и область
- Тверская
- Рязанская
- Ярославская
- Ивановская области
- вся европейская часть России
- Адрес
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157130 Чухлома
Россия
+7-9038999851 44srub.ru
Костромская область, г. Чухлома, ул. Буевская, дом 7