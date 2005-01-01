Компания "Artwall" основана в 2005 году. Фирма занимается изготовлением предметов для оформления интерьера квартир и офисов.
В интернет магазине фирмы вы можете приобрести: авторские принты, модульные картины, портреты, интерьерные наклейки, постеры, фотообои, а также заказать печать фото на холсте или бумаге. "Artwall" активно сотрудничестве с дизайнерами и архитекторами, а также авторами картин, фотографами и всегда рада новым партнерам. Доставка в любой регион России, есть возможность бесплатной транспортировки.
- Регионы обслуживания
- Москва
- Адрес
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Варшавское шоссе, д. 118, корп.1
117587 Москва
Россия
+7-4996536601 www.artwall.ru
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192286, г Санкт-Петербург, ул Бухарестская, д 55