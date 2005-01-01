Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Artwall
Интернет магазины Москва
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
Отзыв (9)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Модульные картины, Artwall Artwall Стены и полКартины и рамы
    Модульные картины, Artwall Artwall Стены и полКартины и рамы
    Модульные картины, Artwall Artwall Стены и полКартины и рамы
    +1
    Модульные картины

    Компания "Artwall" основана в 2005 году. Фирма занимается изготовлением предметов для оформления интерьера квартир и офисов.

    В интернет магазине фирмы вы можете приобрести: авторские принты, модульные картины, портреты, интерьерные наклейки, постеры, фотообои, а также заказать печать фото на холсте или бумаге. "Artwall" активно сотрудничестве с дизайнерами и архитекторами, а также авторами картин, фотографами и всегда рада новым партнерам. Доставка в любой регион России, есть возможность бесплатной транспортировки.

    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    Варшавское шоссе, д. 118, корп.1
    117587 Москва
    Россия
    +7-4996536601 www.artwall.ru
    Законное владение

    192286, г Санкт-Петербург, ул Бухарестская, д 55

    Отзыв

    Anna Gurkina
    Искала себе модульные картины в спальню, недавно сделала ремонт и надо было украсить стены. Обратилась в интернет-магазин Artwall для этого где заказала модульную картину «Пионы» она мне ценой подходила и стилем. Доставку сделали оперативно, картина идеально смотрится в спальне. Спасибо!
    больше 2 лет назад
    Людмила Невольная
    Шикарный интернет-магазин, мне понравился, заказала тут модульную картину «Градиент роз» в прихожую очень качественная и недорогая, красиво смотрится. Доставку сделали оперативно, всё доставили в отличном состоянии, покупкой очень довольна. Благодарю!
    больше 2 лет назад
    Guash14
    Безобразное отношение к клиентам и обман! Только ПОСЛЕ заказа и изготовления постера мне сообщили, что изготовили мне его в ПИТЕРЕ (!) , доставка будет не их собственная, а логистической компанией. Несмотря на мои просьбы доставить в определенный день и в первой половине дня, до обеда ничего доставлено не было, а компании ARTWALL теперь все по фигу! НЕ РЕКОМЕНДУЮ !!!
    больше 2 лет назад
    Показать все отзывы – 9
      Add SEO element