VIART - одна из лидирующих компаний на светотехническом рынке. Занимается проектированием освещения для общественных пространств: офисные пространства, торговые зоны, автосалоны, гостиницы и рестораны, музеи и общественные пространства, архитектура и ландшафт

Работая с 2006 года, компания профессионально и качественно решает задачи по светотехническому проектированию, оперативно обрабатывает информацию заказчика и предлагает варианты решения. К каждому проекту применяется индивидуальный подход, осуществляется выбор оборудования в зависимости от задачи проекта и его особенностей, подбираются решения для объектов с разными бюджетами. Сотрудники компании - опытные специалисты, способные найти оптимальное решение в области освещения для сложных и нестандартных проектов.

VIART выполняет проекты различной сложности, удовлетворяющие самым взыскательным требованиям.