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VIART
Дизайнеры по свету Москва
Обзор 11Проекты (11) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    • Офис компании «AT Kearney», VIART VIART Конференц-центры в стиле лофт
    Офис компании «AT Kearney», VIART VIART Конференц-центры в стиле лофт
    Офис компании «AT Kearney», VIART VIART Конференц-центры в стиле лофт
    +3
    Офис компании «AT Kearney»
    Офис компании MAN, VIART VIART Конференц-центры в стиле минимализм
    Офис компании MAN, VIART VIART Конференц-центры в стиле минимализм
    Офис компании MAN, VIART VIART Конференц-центры в стиле минимализм
    +4
    Офис компании MAN
    Офис INCANTO. Российское представительство, VIART VIART Конференц-центры в стиле минимализм
    Офис INCANTO. Российское представительство, VIART VIART Конференц-центры в стиле минимализм
    Офис INCANTO. Российское представительство, VIART VIART Конференц-центры в стиле минимализм
    +2
    Офис INCANTO. Российское представительство
    Тинькофф банк, VIART VIART Конференц-центры в эклектичном стиле
    Тинькофф банк, VIART VIART Конференц-центры в эклектичном стиле
    Тинькофф банк, VIART VIART Конференц-центры в эклектичном стиле
    +5
    Тинькофф банк
    Здание офиса URBAN Group, VIART VIART Коммерческие помещения
    Здание офиса URBAN Group, VIART VIART Коммерческие помещения
    Здание офиса URBAN Group, VIART VIART Коммерческие помещения
    +4
    Здание офиса URBAN Group
    NATA4, VIART VIART Конференц-центры в эклектичном стиле
    NATA4, VIART VIART Конференц-центры в эклектичном стиле
    NATA4, VIART VIART Конференц-центры в эклектичном стиле
    +4
    NATA4
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    VIART - одна из лидирующих компаний на светотехническом рынке. Занимается проектированием освещения для общественных пространств: офисные пространства, торговые зоны, автосалоны, гостиницы и рестораны, музеи и общественные пространства, архитектура и ландшафт

    Работая с 2006 года, компания профессионально и качественно решает задачи по светотехническому проектированию, оперативно обрабатывает информацию заказчика и предлагает варианты решения. К каждому проекту применяется индивидуальный подход, осуществляется выбор оборудования в зависимости от задачи проекта и его особенностей, подбираются решения для объектов с разными бюджетами.  Сотрудники компании - опытные специалисты, способные найти оптимальное решение в области освещения для сложных и нестандартных проектов.

    VIART выполняет проекты различной сложности, удовлетворяющие самым взыскательным требованиям.

    Регионы обслуживания
    Москва и др.
    Адрес
    М. Ордынка 39/1
    115184 Москва
    Россия
    +7-4956427213 viartgroup.ru
    Законное владение

    М. Орыднка 39/1

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