Предоставляем полный спектр услуг в реализации интерьера.

Реализуем Ваш интерьер под ключ, продумаем малейшие детали: предложим для Вас несколько вариантов расстановки мебели, продумаем схему освещения, спроектируем кухонное оборудование, встроенную мебель. Вместе с нашими партнерами наполним Ваш дом текстилем и аксессуарами. Мы занимаемся поставками мебели, света, аксессуаров, сантехнического оборудования, мебели для ванных комнат, керамогранита с европейских фабрик. Мы организуем для Вас доставку и сборку мебели на объекте.