Предоставляем полный спектр услуг в реализации интерьера.
Реализуем Ваш интерьер под ключ, продумаем малейшие детали: предложим для Вас несколько вариантов расстановки мебели, продумаем схему освещения, спроектируем кухонное оборудование, встроенную мебель. Вместе с нашими партнерами наполним Ваш дом текстилем и аксессуарами. Мы занимаемся поставками мебели, света, аксессуаров, сантехнического оборудования, мебели для ванных комнат, керамогранита с европейских фабрик. Мы организуем для Вас доставку и сборку мебели на объекте.
- Услуги
- Дизайн проект интерьера квартир и загородных домов
- декорирование интерьера
- ремонт
- реализация под ключ
- строительно-отделочные работы
- комплектация интерьера
- прямые поставки мебели и осветительного оборудования
- Регионы обслуживания
- Прага
- Карловы Вары
- Чехия
- Дрезден
- Берлин
- Мюнхен
- Адрес
-
Delnicka 12
17000 Прага
Чешская республика
+420-776656798 www.insidestudio.ru
Законное владение
Inside-Studio s.r.o.
DĚLNICKÁ 12,
170 00 PRAGUE, CZECH REPUBLIC