Авторы проекта GRAMERCY HOME – не просто дизайнеры, а группа настоящих единомышленников. Мы не зависим от времени и места. Великобритания и США, Европа и Россия - страны и континенты объединила идея гармонизации пространства. И не важно, какого пространства. Мы хотим, чтобы все, кто разделяют нашу любовь к винтажной американской мебели, могли подобрать в GRAMERCY HOME все элементы интерьера для загородного дома, таунхауса, квартиры или даже офиса.

GRAMERCY HOME – воплощение нашего видения настоящего дома. Это мебель, которая дарит незабываемое ощущение уюта и комфорта. Мы называем это "home away from home" и делаем всё, чтобы в шоу-руме GRAMERCY HOME Вы по-настоящему чувствовали себя, как дома, и непременно нашли то, что сделает ваш дом еще более уютным и гармоничным.Синтез различных эпох, культур, стилей, разнообразие тканей и эксперименты с элементами в стиле Casual – всё это можно найти в уникальных моделях джинсовых кресел, уютных диванов и оттоманок, необычного вида светильников и множестве других дизайнерских находок GRAMERCY HOME.

Вбирая в себя контрасты и противоположности, дизайнеры бренда органично соединяют в интерьере необычные комбинации цветов, смешивают стили и эпохи. Уникальное сочетание средневековой Европы и Франции XVIII-XIX веков, индустриального подъема Америки 50-х и элементы чопорной викторианской эпохи – всё это неповторимый стиль марки GRAMERCY HOME.

Марки, которая превращает любое пространство в ваш Собственный Дом!

Gramercy – знаменитый район Нью-Йорка. Это всего несколько исторических кварталов в самом сердце Манхэттена. Когда-то Сэмюел Рагглз приобрёл этот участок, чтобы воссоздать чопорную и неторопливую Лондонскую жизнь посреди шумных улиц Нью-Йорка. И до сих пор это – один из немногих островков спокойствия и размеренности. Этот район был излюбленным местом для прогулок у Марка Твена, а маленький Джон Ф. Кеннеди некогда гонял упитанных белок по его тенистым аллеям.

В 1925 году распахнул свои двери легендарный Gramercy Park Hotel. Он стал излюбленным местом для богемы: художников, музыкантов, писателей и артистов со всего мира. Многие знаменитости жили в нём годами, не в силах отказаться от притягательной магии его интерьеров и комфорта. И до сих пор внутреннее убранство Gramercy Park Hotel – воплощение концепции живописного разнообразия. Неординарное использование насыщенных цветов и необычных оттенков, эклектика в подборе дизайнерской мебели, вариативность красочных текстильных изделий ручной работы и экспозиции работ таких художников, как Энди Уорхолл, Жан-Мишель Баске, Дэмиен Хёрст, Ричард Принц, Кейт Харинг – сделали отель образцом высокого стиля.

Всего в двух шагах от Gramercy Park Hotel находится сердце района – сам Gramercy Park. Это миниатюрный частный парк, попасть в который могут лишь избранные. Лишь триста восемьдесят человек имеют право открыть эту неприметную дверь, ведущую в царство спокойствия и тишины. Причем, только с помощью личного ключа!

Перенести вас в царство высокого стиля и, одновременно, комфорта и решили создатели марки GRAMERCY HOME. Получите ключи и откройте потайную дверцу в мир американской винтажной мебели. Специально для Вас дизайнеры разработали самую стильную, колоритную, эклектичную и при этом очень удобную мебель высочайшего класса. Только натуральные материалы, состаренный массив дуба и бельгийский лён сочетаются с оригинальными декоративными элементами.

Мебель Gramercy Home – это всё, что нужно для создания в доме главного – уюта. С мебелью Gramercy Home Вы поймете: "Всё на своих местах!"

Не нужно ничего менять.

Это – стиль, который всегда будет актуален, ведь он создан для жизни!