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GRAMERCY HOME
Мебель и аксессуары Москва
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    Авторы проекта GRAMERCY HOME – не просто дизайнеры, а группа настоящих единомышленников. Мы не зависим от времени и места. Великобритания и США, Европа и Россия - страны и континенты объединила идея гармонизации пространства. И не важно, какого пространства. Мы хотим, чтобы все, кто разделяют нашу любовь к винтажной американской мебели, могли подобрать в GRAMERCY HOME все элементы интерьера для загородного дома, таунхауса, квартиры или даже офиса.

    GRAMERCY HOME – воплощение нашего видения настоящего дома. Это мебель, которая дарит незабываемое ощущение уюта и комфорта. Мы называем это "home away from home" и делаем всё, чтобы в шоу-руме GRAMERCY HOME Вы по-настоящему чувствовали себя, как дома, и непременно нашли то, что сделает ваш дом еще более уютным и гармоничным.Синтез различных эпох, культур, стилей, разнообразие тканей и эксперименты с элементами в стиле Casual – всё это можно найти в уникальных моделях джинсовых кресел, уютных диванов и оттоманок, необычного вида светильников и множестве других дизайнерских находок GRAMERCY HOME.

    Вбирая в себя контрасты и противоположности, дизайнеры бренда органично соединяют в интерьере необычные комбинации цветов, смешивают стили и эпохи. Уникальное сочетание средневековой Европы и Франции XVIII-XIX веков, индустриального подъема Америки 50-х и элементы чопорной викторианской эпохи – всё это неповторимый стиль марки GRAMERCY HOME.

    Марки, которая превращает любое пространство в ваш Собственный Дом!

    Gramercy – знаменитый район Нью-Йорка. Это всего несколько исторических кварталов в самом сердце Манхэттена. Когда-то Сэмюел Рагглз приобрёл этот участок, чтобы воссоздать чопорную и неторопливую Лондонскую жизнь посреди шумных улиц Нью-Йорка. И до сих пор это – один из немногих островков спокойствия и размеренности. Этот район был излюбленным местом для прогулок у Марка Твена, а маленький Джон Ф. Кеннеди некогда гонял упитанных белок по его тенистым аллеям.

    В 1925 году распахнул свои двери легендарный Gramercy Park Hotel. Он стал излюбленным местом для богемы: художников, музыкантов, писателей и артистов со всего мира. Многие знаменитости жили в нём годами, не в силах отказаться от притягательной магии его интерьеров и комфорта. И до сих пор внутреннее убранство Gramercy Park Hotel – воплощение концепции живописного разнообразия. Неординарное использование насыщенных цветов и необычных оттенков, эклектика в подборе дизайнерской мебели, вариативность красочных текстильных изделий ручной работы и экспозиции работ таких художников, как Энди Уорхолл, Жан-Мишель Баске, Дэмиен Хёрст, Ричард Принц, Кейт Харинг – сделали отель образцом высокого стиля.

    Всего в двух шагах от Gramercy Park Hotel находится сердце района – сам Gramercy Park. Это миниатюрный частный парк, попасть в который могут лишь избранные. Лишь триста восемьдесят человек имеют право открыть эту неприметную дверь, ведущую в царство спокойствия и тишины. Причем, только с помощью личного ключа!

    Перенести вас в царство высокого стиля и, одновременно, комфорта и решили создатели марки GRAMERCY HOME. Получите ключи и откройте потайную дверцу в мир американской винтажной мебели. Специально для Вас дизайнеры разработали самую стильную, колоритную, эклектичную и при этом очень удобную мебель высочайшего класса. Только натуральные материалы, состаренный массив дуба и бельгийский лён сочетаются с оригинальными декоративными элементами.

    Мебель Gramercy Home – это всё, что нужно для создания в доме главного – уюта. С мебелью Gramercy Home Вы поймете: "Всё на своих местах!"

    Не нужно ничего менять.

    Это – стиль, который всегда будет актуален, ведь он создан для жизни!

    Услуги
    Мебель и аксессуары
    Регионы обслуживания
    Россия
    Адрес
    Краснохолмская набережная, дом 11 строение 1
    115172 Москва
    Россия
    +7-4956681005 www.gramercy-home.ru

    Отзыв

    Дмитрйи Долгов
    Прекрасный мебельный шоу-рум. Много мебели, много света. Профессиональные менеджеры-консультанты. Очень часто здесь бываю, нахожу много чего интересного.
    около 4 лет назад
    Ekaterina Romanova
    Классные профессиональные менеджеры, очень красивый шоурум, и огромный выбор изысканной мебели и освещения по адекватным ценам
    больше 4 лет назад
    Денис Клядов
    Не намного дороже чем у конкурентов, но качество зато отличное.
    больше 2 лет назад
    Показать все отзывы – 11
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