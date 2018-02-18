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Zibellino.Design
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 21Проекты (21) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Квартира в ЖК ПРАЙМ ТАЙМ - ул.Викторенко, 11 (84,65 м2) "Лето в городе", Zibellino.Design Zibellino.Design Гостиная в классическом стиле Зеленый
    Квартира в ЖК ПРАЙМ ТАЙМ - ул.Викторенко, 11 (84,65 м2) "Лето в городе", Zibellino.Design Zibellino.Design Встроенные кухни
    Квартира в ЖК ПРАЙМ ТАЙМ - ул.Викторенко, 11 (84,65 м2) "Лето в городе", Zibellino.Design Zibellino.Design Встроенные кухни
    +13
    Квартира в ЖК ПРАЙМ ТАЙМ - ул.Викторенко, 11 (84,65 м2) "Лето в городе"
    Интерьер студии 40 кв.м. Italian Loft, Zibellino.Design Zibellino.Design Гостиная в стиле лофт
    Интерьер студии 40 кв.м. Italian Loft, Zibellino.Design Zibellino.Design Гостиная в стиле лофт
    Интерьер студии 40 кв.м. Italian Loft, Zibellino.Design Zibellino.Design Спальня в стиле лофт
    +9
    Интерьер студии 40 кв.м. Italian Loft
    Интерьер квартиры 55,05 кв.м. "Пейзаж" в современном стиле, Zibellino.Design Zibellino.Design Гостиная в стиле минимализм
    Интерьер квартиры 55,05 кв.м. "Пейзаж" в современном стиле, Zibellino.Design Zibellino.Design Гостиная в стиле минимализм
    Интерьер квартиры 55,05 кв.м. "Пейзаж" в современном стиле, Zibellino.Design Zibellino.Design Гостиная в стиле минимализм
    +15
    Интерьер квартиры 55,05 кв.м. "Пейзаж" в современном стиле
    Интерьер квартиры в ЖК Родной город (Воронцовский парк) - 67,65 кв.м. "Графика", Zibellino.Design Zibellino.Design Встроенные кухни
    Интерьер квартиры в ЖК Родной город (Воронцовский парк) - 67,65 кв.м. "Графика", Zibellino.Design Zibellino.Design Встроенные кухни
    Интерьер квартиры в ЖК Родной город (Воронцовский парк) - 67,65 кв.м. "Графика", Zibellino.Design Zibellino.Design Встроенные кухни
    +19
    Интерьер квартиры в ЖК Родной город (Воронцовский парк) - 67,65 кв.м. "Графика"
    Кабинет в современном стиле, Zibellino.Design Zibellino.Design Рабочий кабинет в эклектичном стиле Многоцветный
    Кабинет в современном стиле, Zibellino.Design Zibellino.Design Рабочий кабинет в эклектичном стиле Многоцветный
    Кабинет в современном стиле, Zibellino.Design Zibellino.Design Рабочий кабинет в эклектичном стиле Многоцветный
    +1
    Кабинет в современном стиле
    Интерьер квартиры 77,5 кв.м. "Спокойствие", Zibellino.Design Zibellino.Design Коридор, прихожая и лестница в рустикальном стиле Бежевый
    Интерьер квартиры 77,5 кв.м. "Спокойствие", Zibellino.Design Zibellino.Design Коридор, прихожая и лестница в рустикальном стиле Бежевый
    Интерьер квартиры 77,5 кв.м. "Спокойствие", Zibellino.Design Zibellino.Design Коридор, прихожая и лестница в рустикальном стиле Бежевый
    +15
    Интерьер квартиры 77,5 кв.м. "Спокойствие"
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    Студия дизайна и комплектации интерьера "под ключ". Профессионально занимаемся дизайном более 10 лет. Предоставляем возможность укомплектовать интерьер отделочными материалами, мебелью, элементами освещения, текстилем и декором, не выходя из нашего офиса.

    Услуги
    • Дизайн-проект
    • комплектация под ключ
    • авторский надзор
    • бригада строителей
    • столярное производство
    • прямые поставки мебели из Европы
    Регионы обслуживания
    • Москва и МО
    • иные города (дистанционно)
    Адрес
    Огородный проезд, д.9Б, стр.1
    127254 Москва
    Россия
    +7-9689016020 zibellino.design
    Законное владение

    Москва, Родионовская ул., 18-2-18

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