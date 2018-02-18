Студия дизайна и комплектации интерьера "под ключ". Профессионально занимаемся дизайном более 10 лет. Предоставляем возможность укомплектовать интерьер отделочными материалами, мебелью, элементами освещения, текстилем и декором, не выходя из нашего офиса.
- Услуги
- Дизайн-проект
- комплектация
под ключ
- авторский надзор
- бригада строителей
- столярное производство
- прямые поставки мебели из Европы
- Регионы обслуживания
- Москва и МО
- иные города (дистанционно)
- Адрес
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Огородный проезд, д.9Б, стр.1
127254 Москва
Россия
+7-9689016020 zibellino.design
Москва, Родионовская ул., 18-2-18