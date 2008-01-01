Наша дизайн студия начала свой путь в 2008 году. С тех пор реализовано более ста проектов жилой и коммерческой недвижимости. Предпочитаем работать в современном стиле и в неоклассике. Регулярно посещаем международные выставки дизайна, мастер-классы и семинары. Любим путешествовать и постоянно развиваемся.
В основном занимаемся дизайном интерьера в Астане, но так же реализуем проекты в других городах Казахстана и России.
Имеем свою поставку из Европы для полной комплектации проектов мебелью, освещением и т.д.
- Услуги
- Дизайн интерьера
- поставка мебели и светильников
- Регионы обслуживания
- Казахстан
- Россия
- весь мир
- Астана
- Награды компании
- AstanaDesigersAward 2016
- IdeaDesign Award 2017
- Специальный приз Hansgrohe&Axor конкурс на лучший проект ванной комнаты, 2017
- AstanaDesignersAward 2018 – победа в двух номинациях
- Адрес
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Нажимеденова 34 офис 2
010000 Астана
Казахстан
+7-7019989129 astanadesign.com
Законное владение
010000, Казахстан, Пушкина 15 - 205