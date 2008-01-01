Наша дизайн студия начала свой путь в 2008 году. С тех пор реализовано более ста проектов жилой и коммерческой недвижимости. Предпочитаем работать в современном стиле и в неоклассике. Регулярно посещаем международные выставки дизайна, мастер-классы и семинары. Любим путешествовать и постоянно развиваемся.

В основном занимаемся дизайном интерьера в Астане, но так же реализуем проекты в других городах Казахстана и России.

Имеем свою поставку из Европы для полной комплектации проектов мебелью, освещением и т.д.