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AstudioDesign
Дизайнеры интерьера Астана
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Современная роскошь, AstudioDesign AstudioDesign Спальня в стиле модерн
    Современная роскошь, AstudioDesign AstudioDesign Спальня в стиле модерн
    Современная роскошь, AstudioDesign AstudioDesign Ванная комната в стиле модерн Мрамор
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    Современная роскошь

    Наша дизайн студия начала свой путь в 2008 году. С тех пор реализовано более ста проектов жилой и коммерческой недвижимости. Предпочитаем работать в современном стиле и в неоклассике. Регулярно посещаем международные выставки дизайна, мастер-классы и семинары. Любим путешествовать и постоянно развиваемся.

    В основном занимаемся дизайном интерьера в Астане, но так же реализуем проекты в других городах Казахстана и России.

    Имеем свою поставку из Европы для полной комплектации проектов мебелью, освещением и т.д.

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • поставка мебели и светильников
    Регионы обслуживания
    • Казахстан
    • Россия
    • весь мир
    • Астана
    Награды компании
    • AstanaDesigersAward 2016
    • IdeaDesign Award 2017
    • Специальный приз Hansgrohe&Axor конкурс на лучший проект ванной комнаты, 2017
    • AstanaDesignersAward 2018 – победа в двух номинациях
    Адрес
    Нажимеденова 34 офис 2
    010000 Астана
    Казахстан
    +7-7019989129 astanadesign.com
    Законное владение

    010000, Казахстан, Пушкина 15 - 205

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