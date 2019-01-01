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Perfection A&amp;D
Дизайнеры интерьера Иркутск
Обзор 14Проекты (14) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Прихожая "Нотки Авангарда" г.Шелехов, Perfection A&D Perfection A&D Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
    Прихожая "Нотки Авангарда" г.Шелехов, Perfection A&D Perfection A&D Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
    Прихожая "Нотки Авангарда" г.Шелехов, Perfection A&D Perfection A&D Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
    +1
    Прихожая "Нотки Авангарда" г.Шелехов
    Ванная комната "Нотки Авангарда" г.Шелехов, Perfection A&D Perfection A&D Ванная комната в стиле модерн
    Ванная комната "Нотки Авангарда" г.Шелехов, Perfection A&D Perfection A&D Ванная комната в стиле модерн
    Ванная комната "Нотки Авангарда" г.Шелехов
    Кухня "Нотки Авангарда" г.Шелехов, Perfection A&D Perfection A&D Кухня в стиле модерн
    Кухня "Нотки Авангарда" г.Шелехов, Perfection A&D Perfection A&D Кухня в стиле модерн
    Кухня "Нотки Авангарда" г.Шелехов, Perfection A&D Perfection A&D Кухня в стиле модерн
    +2
    Кухня "Нотки Авангарда" г.Шелехов
    Спальня "Нотки Авангарда" г.Шелехов, Perfection A&D Perfection A&D Спальня в стиле модерн
    Спальня "Нотки Авангарда" г.Шелехов, Perfection A&D Perfection A&D Спальня в стиле модерн
    Спальня "Нотки Авангарда" г.Шелехов, Perfection A&D Perfection A&D Спальня в стиле модерн
    +6
    Спальня "Нотки Авангарда" г.Шелехов
    Гостиная "Нотки Авангарда" г.Шелехов, Perfection A&D Perfection A&D Гостиная в стиле модерн
    Гостиная "Нотки Авангарда" г.Шелехов, Perfection A&D Perfection A&D Гостиная в стиле модерн
    Гостиная "Нотки Авангарда" г.Шелехов, Perfection A&D Perfection A&D Гостиная в стиле модерн
    +10
    Гостиная "Нотки Авангарда" г.Шелехов
    "Britain Pop-Art " Ж/К "Статус". Мастерская., Perfection A&D Perfection A&D Рабочий кабинет в эклектичном стиле
    "Britain Pop-Art " Ж/К "Статус". Мастерская., Perfection A&D Perfection A&D Рабочий кабинет в эклектичном стиле
    "Britain Pop-Art " Ж/К "Статус". Мастерская., Perfection A&D Perfection A&D Рабочий кабинет в эклектичном стиле
    +2
    "Britain Pop-Art " Ж/К "Статус". Мастерская.
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    Разработка дизайна интерьеров, ландшафтный дизайн, проектирование зданий и сооружений.

    Работа в других городах дистанционно!

    АРХИТЕКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ. Архитектурное проектирование бизнес центров,торгово-развлекательных комплексов, кинотеатров,ресторанов, клубов, гостиниц, спортивно-оздоровительных центров,офисных и административных зданий, резиденций, коттеджей,таунхаусов и жилых комплексов.

    • ДИЗАЙН ЧАСТНЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЬЕРОВ. Разработка дизайн-проектов интерьеров апартаментов, резиденций, коттеджей, таунхаусов, бутиков, шоурумов, отелей и гостиниц, презентаций, выставок,деловых и бизнес центров, офисов, кабинетов руководителей, конференц-залов, зон ресепшен, ресторанов, кафе, баров, ночных клубов.

    • ДИЗАЙН ЭКСТЕРЬЕРОВ. Разработка дизайн проектов реконструкций фасадов, входных групп, малых архитектурных форм. Архитектурное освещение сооружений.

    Услуги
    • Разработка дизайна интерьеров
    • ландшафтный дизайн
    • проектирование зданий и сооружений.
    Регионы обслуживания
    Иркутск
    Адрес
    ул. Литвинова, 2.
    664003 Иркутск
    Россия
    +7-9500665099 perfectionarch.wixsite.com/main
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