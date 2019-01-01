Разработка дизайна интерьеров, ландшафтный дизайн, проектирование зданий и сооружений.

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АРХИТЕКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ. Архитектурное проектирование бизнес центров,торгово-развлекательных комплексов, кинотеатров,ресторанов, клубов, гостиниц, спортивно-оздоровительных центров,офисных и административных зданий, резиденций, коттеджей,таунхаусов и жилых комплексов.

• ДИЗАЙН ЧАСТНЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЬЕРОВ. Разработка дизайн-проектов интерьеров апартаментов, резиденций, коттеджей, таунхаусов, бутиков, шоурумов, отелей и гостиниц, презентаций, выставок,деловых и бизнес центров, офисов, кабинетов руководителей, конференц-залов, зон ресепшен, ресторанов, кафе, баров, ночных клубов.

• ДИЗАЙН ЭКСТЕРЬЕРОВ. Разработка дизайн проектов реконструкций фасадов, входных групп, малых архитектурных форм. Архитектурное освещение сооружений.