Разработка дизайна интерьеров, ландшафтный дизайн, проектирование зданий и сооружений.
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АРХИТЕКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ. Архитектурное проектирование бизнес центров,торгово-развлекательных комплексов, кинотеатров,ресторанов, клубов, гостиниц, спортивно-оздоровительных центров,офисных и административных зданий, резиденций, коттеджей,таунхаусов и жилых комплексов.
• ДИЗАЙН ЧАСТНЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЬЕРОВ. Разработка дизайн-проектов интерьеров апартаментов, резиденций, коттеджей, таунхаусов, бутиков, шоурумов, отелей и гостиниц, презентаций, выставок,деловых и бизнес центров, офисов, кабинетов руководителей, конференц-залов, зон ресепшен, ресторанов, кафе, баров, ночных клубов.
• ДИЗАЙН ЭКСТЕРЬЕРОВ. Разработка дизайн проектов реконструкций фасадов, входных групп, малых архитектурных форм. Архитектурное освещение сооружений.
- Услуги
- Разработка дизайна интерьеров
- ландшафтный дизайн
- проектирование зданий и сооружений.
- Регионы обслуживания
- Иркутск
- Адрес
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ул. Литвинова, 2.
664003 Иркутск
Россия
+7-9500665099 perfectionarch.wixsite.com/main