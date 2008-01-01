Компания была основана в 2008 г. двумя братьями Александром и Денисом Димитровыми, с главной целью изменить этот мир, стараясь сделать его прекрасней, создавая красивые интерьеры и визуализации.

Главное к чему мы стремимся – это вдохновлять свох заказчиков на новые свершения, создавая уют и оригнальный быт вокруг.

Всегда быть в тренде, привносить новое и двигать вперед дизайн интерьера в массу – вот главная наша философия.

Мы прошли долгий путь на рынке Дизайна Интерьера, начиная с маленького рынка, но не останавливаясь на достигнутом, развивая себя и поле нашей деятельности. Сегодня мы работаем с заказчиками по всему миру, выполняя визуализации интерьеров и экстерьеров, проекты по дизайну интерьера, предметного дизайна и дизайна упаковки.