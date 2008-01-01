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ADD Creative Studio
Дизайнеры интерьера Москва
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    ADD Creative Studio
    ADD Creative Studio
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    Компания была основана в 2008 г. двумя братьями Александром и Денисом Димитровыми, с главной целью изменить этот мир, стараясь сделать его прекрасней, создавая красивые интерьеры и визуализации.

    Главное к чему мы стремимся – это вдохновлять свох заказчиков на новые свершения, создавая уют и оригнальный быт вокруг.

    Всегда быть в тренде, привносить новое и двигать вперед дизайн интерьера в массу – вот главная наша философия.

    Мы прошли долгий путь на рынке Дизайна Интерьера, начиная с маленького рынка, но не останавливаясь на достигнутом, развивая себя и поле нашей деятельности. Сегодня мы работаем с заказчиками по всему миру, выполняя визуализации интерьеров и экстерьеров, проекты по дизайну интерьера, предметного дизайна и дизайна упаковки.

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • визуализация
    • графический дизайн
    • motion design
    • брендинг
    • дизайн упаковки
    Регионы обслуживания
    Москва и Московская область
    Адрес
    101000 Москва
    Россия
    +7-9777163599 addstudio.net
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