Бюро чистоты Братьев Чистовых:уборка квартир, домов, коттеджей в Воронеже и обл.Напишите нам или позвоните - и мы расскажем Вам стоимость уборки для Вашей квартиры.
Поддерживающая и генеральная уборка, уборка после ремонта и строительства. Мытье окон. Выездная химчистка мягкой мебели и коврового покрытия. Уборка помещений после пожара. Клининг на мероприятиях. В своей работе мы используем только профессиональное оборудование фирмы Karcher и химию немецкой компании Kiehl. Клинер приедет со всем необходимым.
- Услуги
- Уборка квартир
- генеральная уборка
- мойка окон
- уборка после ремонта
- химчистка мебели и ковров
- уборка на мероприятиях
- Регионы обслуживания
- Воронеж и обл.
- Россия
- Воронежская обл.
- Воронеж (в черте города)
- Адрес
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ул. Средне-Московская. 31
394000 Россия, Воронежская Обл., Воронеж (В Черте Города)
Россия
+7-9623269472 vrn.cleanbros.ru
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г. Воронеж, ул. Средне-Московская, 31