Бюро чистоты Братьев Чистовых:уборка квартир, домов, коттеджей в Воронеже и обл.Напишите нам или позвоните - и мы расскажем Вам стоимость уборки для Вашей квартиры.

Поддерживающая и генеральная уборка, уборка после ремонта и строительства. Мытье окон. Выездная химчистка мягкой мебели и коврового покрытия. Уборка помещений после пожара. Клининг на мероприятиях. В своей работе мы используем только профессиональное оборудование фирмы Karcher и химию немецкой компании Kiehl. Клинер приедет со всем необходимым.