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Бюро Чистоты братьев Чистовых
Уборка помещений Россия, Воронежская Обл., Воронеж (В Черте Города)
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
Отзыв (19)
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    Наши услуги, Бюро Чистоты братьев Чистовых Бюро Чистоты братьев Чистовых
    Наши услуги, Бюро Чистоты братьев Чистовых Бюро Чистоты братьев Чистовых
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    Наши услуги
    До и после, Бюро Чистоты братьев Чистовых Бюро Чистоты братьев Чистовых
    До и после, Бюро Чистоты братьев Чистовых Бюро Чистоты братьев Чистовых
    До и после, Бюро Чистоты братьев Чистовых Бюро Чистоты братьев Чистовых
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    До и после

    Бюро чистоты Братьев Чистовых:уборка квартир, домов, коттеджей в Воронеже и обл.Напишите нам или позвоните - и мы расскажем Вам стоимость уборки для Вашей квартиры.

    Поддерживающая и генеральная уборка, уборка после ремонта и строительства. Мытье окон.  Выездная химчистка мягкой мебели и коврового покрытия. Уборка помещений после пожара.  Клининг на мероприятиях.  В своей работе мы используем только профессиональное оборудование фирмы Karcher и химию немецкой компании Kiehl. Клинер приедет со всем необходимым.

    Услуги
    • Уборка квартир
    • генеральная уборка
    • мойка окон
    • уборка после ремонта
    • химчистка мебели и ковров
    • уборка на мероприятиях
    Регионы обслуживания
    • Воронеж и обл.
    • Россия
    • Воронежская обл.
    • Воронеж (в черте города)
    Адрес
    ул. Средне-Московская. 31
    394000 Россия, Воронежская Обл., Воронеж (В Черте Города)
    Россия
    +7-9623269472 vrn.cleanbros.ru
    Законное владение

    г. Воронеж, ул. Средне-Московская, 31

    Отзыв

    Елизавета Скляр
    Тщательно убрали квартиру, протерли все поверхности, все вымыли. Приятные женщины,не вызывающие подозрения. Я довольна результатом клининга.
    4 месяца назад
    Соня Артемина
    Было несколько недоточетов при проверке качества уборки, но их тут же устранили, не препираясь и не задавая лишних вопросов. В целом, качество уборки я бы оценила на 5 с минусом.
    4 месяца назад
    Мария Петрова
    Заказывали уборку после ремонта в загородном доме. Все сделано на совесть, все помыли,почистили до блеска. Приятно было зайти в чистый дом. Действительно работа сделана качественно
    3 месяца назад
    Показать все отзывы – 19
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