Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
АкмеЗавод
Дизайнеры Воронеж
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Минималистичный уют, АкмеЗавод АкмеЗавод Кухня в стиле модерн
    Минималистичный уют, АкмеЗавод АкмеЗавод Кухня в стиле модерн
    Минималистичный уют, АкмеЗавод АкмеЗавод Кухня в стиле модерн
    +5
    Минималистичный уют

    Основное направление - эскизное проектирование и дальнейшая реализация проектов. 

    Главное  в работе над каждым проектом - индивидуальный подход, удобство, функциональность.

    Опыт позволяет нам решать творческие и технические задачи любой сложности на самом высоком уровне.

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • Архитектурное проектирование
    • Декорирование
    • Комплектация
    Регионы обслуживания
    • Воронежская область
    • Центральная Россия
    • Южный Федеральный Округ
    Адрес
    Димитрова 27
    346500 Воронеж
    Россия
    +7-9601394072 www.acmezavod.com
      Add SEO element