Основное направление - эскизное проектирование и дальнейшая реализация проектов.
Главное в работе над каждым проектом - индивидуальный подход, удобство, функциональность.
Опыт позволяет нам решать творческие и технические задачи любой сложности на самом высоком уровне.
- Услуги
- Дизайн интерьера
- Архитектурное проектирование
- Декорирование
- Комплектация
- Регионы обслуживания
- Воронежская область
- Центральная Россия
- Южный Федеральный Округ
- Адрес
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Димитрова 27
346500 Воронеж
Россия
+7-9601394072 www.acmezavod.com