Для кого-то море - это неутихающая стихия и нескончаемое движение, а для кого-то - спокойствие и гармония жизни.
Любовь к морю и домам на морском побережье вдохновила руководителя АБ "Маринисты" на открытие и развитие своей компании. Я поняла, что море есть в каждом и у каждого оно своё. Поэтому цель компании - создание такого пространства, в котором Вы будете отдыхать как на море. И не важно будет это интерьер квартиры, проект дома или же офиса для Вашей компании, Вы найдёте своё море. Путешествие к Вашему морю начинается в АБ "Маринисты"!
Бюро предоставляет такие услуги, как архитектурное проектирование, дизайн интерьеров жилых и коммерческих объектов. Выполняем весь комплекс работ от проекта до реализации и декора. Дистанционная работа и удаленное сопровождение проектов.
+79085703947 Ольга Рахимова (руководитель)
Или отправьте запрос на почту mariniste.ad@mail.ru и мы свяжемся с вами.
- Услуги
- Архитектура и дизайн: Проектирование загородных домов; Проектирование малых архитектурных форм; Благоустройство участка; Дизайн квартир и домов; Дизайн коммерческих объектов (офисы
- магазины
- салоны красоты
- кафе); Комплектация и авторский надзор; Декорирование
- Регионы обслуживания
- Челябинск
- Краснодар
- Москва
- Сочи
- Крым
- Краснодарский край
- Санкт-Петербург
- Екатеринбург
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- Адрес
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ул. Ленина 89
454000 Челябинск
Россия
+7-9085703947 mariniste-ad.ru