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Архитектурное бюро <q>Маринисты</q>
Архитекторы Челябинск
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Эскизный проект социального жилья в городе Франкфурт на Майне, Германия, Архитектурное бюро "Маринисты" Архитектурное бюро 'Маринисты' Многоквартирные дома
    Эскизный проект социального жилья в городе Франкфурт на Майне, Германия, Архитектурное бюро "Маринисты" Архитектурное бюро 'Маринисты' Многоквартирные дома
    Эскизный проект социального жилья в городе Франкфурт на Майне, Германия, Архитектурное бюро "Маринисты" Архитектурное бюро 'Маринисты' Многоквартирные дома
    Эскизный проект социального жилья в городе Франкфурт на Майне, Германия
    Современная классика в Краснодаре, Архитектурное бюро "Маринисты" Архитектурное бюро 'Маринисты' Балкон и терраса в классическом стиле
    Современная классика в Краснодаре, Архитектурное бюро "Маринисты" Архитектурное бюро 'Маринисты' Балкон и терраса в классическом стиле
    Современная классика в Краснодаре, Архитектурное бюро "Маринисты" Архитектурное бюро 'Маринисты' Балкон и терраса в классическом стиле
    +3
    Современная классика в Краснодаре
    Современное Шале, Архитектурное бюро "Маринисты" Архитектурное бюро 'Маринисты' Дома с террасами
    Современное Шале, Архитектурное бюро "Маринисты" Архитектурное бюро 'Маринисты' Дома на одну семью
    Современное Шале, Архитектурное бюро "Маринисты" Архитектурное бюро 'Маринисты' Загородные дома
    +5
    Современное Шале
    Кирпичный дом с классическими элементами, Архитектурное бюро "Маринисты" Архитектурное бюро 'Маринисты' Загородные дома
    Кирпичный дом с классическими элементами, Архитектурное бюро "Маринисты" Архитектурное бюро 'Маринисты' Загородные дома
    Кирпичный дом с классическими элементами, Архитектурное бюро "Маринисты" Архитектурное бюро 'Маринисты' Загородные дома
    +4
    Кирпичный дом с классическими элементами
    Реконструкция старого жилого дома, Архитектурное бюро "Маринисты" Архитектурное бюро 'Маринисты' Дома с террасами
    Реконструкция старого жилого дома, Архитектурное бюро "Маринисты" Архитектурное бюро 'Маринисты' Дома с террасами
    Реконструкция старого жилого дома, Архитектурное бюро "Маринисты" Архитектурное бюро 'Маринисты' Загородные дома
    +5
    Реконструкция старого жилого дома
    Реконструкция существующего дома (Разработка Фасада) Челябинск, Архитектурное бюро "Маринисты" Архитектурное бюро 'Маринисты' Загородные дома
    Реконструкция существующего дома (Разработка Фасада) Челябинск, Архитектурное бюро "Маринисты" Архитектурное бюро 'Маринисты' Загородные дома
    Реконструкция существующего дома (Разработка Фасада) Челябинск, Архитектурное бюро "Маринисты" Архитектурное бюро 'Маринисты' Загородные дома
    +1
    Реконструкция существующего дома (Разработка Фасада) Челябинск
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    Для кого-то море - это неутихающая стихия и нескончаемое движение, а для кого-то - спокойствие и гармония жизни.
    Любовь к морю и домам на морском побережье вдохновила руководителя АБ "Маринисты" на открытие и развитие своей компании. Я поняла, что море есть в каждом и у каждого оно своё. Поэтому цель  компании - создание такого пространства, в котором Вы будете отдыхать как на море. И не важно будет это интерьер квартиры, проект дома или же офиса для Вашей компании, Вы найдёте своё море. Путешествие к Вашему морю начинается в АБ "Маринисты"! 

    Бюро предоставляет такие услуги, как архитектурное проектирование, дизайн интерьеров жилых и коммерческих объектов. Выполняем весь комплекс работ от проекта до реализации и декора. Дистанционная работа и удаленное сопровождение проектов. 

    +79085703947 Ольга Рахимова (руководитель)

    Или отправьте запрос на почту mariniste.ad@mail.ru и мы свяжемся с вами.

    Услуги
    • Архитектура и дизайн: Проектирование загородных домов; Проектирование малых архитектурных форм; Благоустройство участка; Дизайн квартир и домов; Дизайн коммерческих объектов (офисы
    • магазины
    • салоны красоты
    • кафе); Комплектация и авторский надзор; Декорирование
    Регионы обслуживания
    • Челябинск
    • Краснодар
    • Москва
    • Сочи
    • Крым
    • Краснодарский край
    • Санкт-Петербург
    • Екатеринбург
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    Адрес
    ул. Ленина 89
    454000 Челябинск
    Россия
    +7-9085703947 mariniste-ad.ru
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