Для кого-то море - это неутихающая стихия и нескончаемое движение, а для кого-то - спокойствие и гармония жизни.

Любовь к морю и домам на морском побережье вдохновила руководителя АБ "Маринисты" на открытие и развитие своей компании. Я поняла, что море есть в каждом и у каждого оно своё. Поэтому цель компании - создание такого пространства, в котором Вы будете отдыхать как на море. И не важно будет это интерьер квартиры, проект дома или же офиса для Вашей компании, Вы найдёте своё море. Путешествие к Вашему морю начинается в АБ "Маринисты"!

Бюро предоставляет такие услуги, как архитектурное проектирование, дизайн интерьеров жилых и коммерческих объектов. Выполняем весь комплекс работ от проекта до реализации и декора. Дистанционная работа и удаленное сопровождение проектов.

+79085703947 Ольга Рахимова (руководитель)

Или отправьте запрос на почту mariniste.ad@mail.ru и мы свяжемся с вами.