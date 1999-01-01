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LOFTING
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 5Проекты (5) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    • Мансарда с железным поясом, LOFTING LOFTING Гостиная в стиле лофт
    Мансарда с железным поясом, LOFTING LOFTING Гостиная в стиле лофт
    Мансарда с железным поясом, LOFTING LOFTING Гостиная в стиле лофт
    +6
    Мансарда с железным поясом
    Интерьер деревянного особняка в подмосковном посёлке "Никольские озера", LOFTING LOFTING Гостиные в эклектичном стиле
    Интерьер деревянного особняка в подмосковном посёлке "Никольские озера", LOFTING LOFTING Гостиные в эклектичном стиле
    Интерьер деревянного особняка в подмосковном посёлке "Никольские озера", LOFTING LOFTING Гостиные в эклектичном стиле
    +10
    Интерьер деревянного особняка в подмосковном посёлке "Никольские озера"
    Интерьер двухуровневой квартиры, Швейцария, Локарно, LOFTING LOFTING Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    Интерьер двухуровневой квартиры, Швейцария, Локарно, LOFTING LOFTING Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    Интерьер двухуровневой квартиры, Швейцария, Локарно, LOFTING LOFTING Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    +27
    Интерьер двухуровневой квартиры, Швейцария, Локарно
    Офис архитектурное бюро Lofting, LOFTING LOFTING Конференц-центры в стиле лофт
    Офис архитектурное бюро Lofting, LOFTING LOFTING Конференц-центры в стиле лофт
    Офис архитектурное бюро Lofting, LOFTING LOFTING Конференц-центры в стиле лофт
    +11
    Офис архитектурное бюро Lofting
    Деревянный жилой дом Московская обл., Истринский район, поселок Белые росы, LOFTING LOFTING Гостиные в эклектичном стиле
    Деревянный жилой дом Московская обл., Истринский район, поселок Белые росы, LOFTING LOFTING Гостиные в эклектичном стиле
    Деревянный жилой дом Московская обл., Истринский район, поселок Белые росы, LOFTING LOFTING Гостиные в эклектичном стиле
    +15
    Деревянный жилой дом Московская обл., Истринский район, поселок Белые росы

       Архитектурное бюро Lofting - это команда профессиональных архитекторов и дизайнеров под руководством Кирилла Кочетова, Ильи Шульгина и Ильи Шаргаева. Начиная с 1999 года, на протяжении 15 лет мы предоставляем услуги в сфере архитектурного проектирования, комплектации «под ключ» и сопровождения строительства уникальных объектов. Основная специализация нашей деятельности - архитектурные проекты современных частных домов, дизайн загородных и городских жилых пространств и общественных коммерческих интерьеров. За время работы нами было успешно реализовано  более ста проектов.

       Основное внимание в своей работе мы уделяем контролю за реализацией на всех этапах, начиная c возведения стен вплоть до наполнения интерьера аксессуарами и предметами искусства. В каждом проекте мы в первую очередь стремимся создать надежное, удобное в повседневной жизни, детально продуманное пространство, которое имеет свой неповторимый стиль, подчеркнутый предметами, устройствами и материалами собственной разработки. Значимая роль в нашей работе отведена общению с заказчиком - к нам обращаются успешные компании и интересные люди, способные оценить по-настоящему качественную работу. Именно уникальный характер и высокие требования наших клиентов становятся основой неповторимости каждого нового объекта. Внимательное отношение к пожеланиям и идеям заказчика, а также опыт практического воплощения любых задумок дают гарантированный результат. 

        Сплоченная команда профессионалов высокой квалификации в сфере архитектурного проектирования, строительства, инженерии и комплектации, а также надежные поставщики и подрядчики, использование новейших технологий и материалов позволяют нашему бюро выполнять весьма сложные в архитектурном плане задачи и уверенно занимать достойное место на рынке проектных и строительных услуг.

    Услуги
    Архитектурное проектирование. Дизайн интерьеров. Управление строительными проектами.
    Регионы обслуживания
    Moscow, russia и Москва
    Награды компании
    • Победители  INTERIA AWARDS в номинации Интерьер загородного дома от 300 кв.м., Новаторство
    • Победители конкурса «Красивые квартиры – 2014» в номинации «Дизайн-проект»
    Адрес
    улица Нижняя Сыромятническая, д. 10, стр. 10, вход А, этаж 2
    105120 Москва
    Россия
    +7-4957807154 lofting.ru
    Законное владение

    105120, Москва, улица Нижняя Сыромятническая, д. 10, стр. 10, вход А, этаж 2

    Отзыв

    Владимир Жаров
    больше 3 лет назад
    My Drive
    больше 4 лет назад
    Artem “Satanuga666” Ramos
    почти 4 года назад
    Показать все отзывы – 5

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