Архитектурное бюро Lofting - это команда профессиональных архитекторов и дизайнеров под руководством Кирилла Кочетова, Ильи Шульгина и Ильи Шаргаева. Начиная с 1999 года, на протяжении 15 лет мы предоставляем услуги в сфере архитектурного проектирования, комплектации «под ключ» и сопровождения строительства уникальных объектов. Основная специализация нашей деятельности - архитектурные проекты современных частных домов, дизайн загородных и городских жилых пространств и общественных коммерческих интерьеров. За время работы нами было успешно реализовано более ста проектов.

Основное внимание в своей работе мы уделяем контролю за реализацией на всех этапах, начиная c возведения стен вплоть до наполнения интерьера аксессуарами и предметами искусства. В каждом проекте мы в первую очередь стремимся создать надежное, удобное в повседневной жизни, детально продуманное пространство, которое имеет свой неповторимый стиль, подчеркнутый предметами, устройствами и материалами собственной разработки. Значимая роль в нашей работе отведена общению с заказчиком - к нам обращаются успешные компании и интересные люди, способные оценить по-настоящему качественную работу. Именно уникальный характер и высокие требования наших клиентов становятся основой неповторимости каждого нового объекта. Внимательное отношение к пожеланиям и идеям заказчика, а также опыт практического воплощения любых задумок дают гарантированный результат.

Сплоченная команда профессионалов высокой квалификации в сфере архитектурного проектирования, строительства, инженерии и комплектации, а также надежные поставщики и подрядчики, использование новейших технологий и материалов позволяют нашему бюро выполнять весьма сложные в архитектурном плане задачи и уверенно занимать достойное место на рынке проектных и строительных услуг.