Приятно познакомиться!

Меня зовут Лана Харитонова. Я дипломированный дизайнер интерьеров жилых помещений. Окончила Международную Школу Дизайна и upgrade курс британской школы дизайна WK School Art and Design.

Создаю интерьеры и оказываю услуги интерьерного консалтинга. Ценю изысканность, комфорт и профессионализм. Слежу за интерьерными трендами и применением новых технологий в сфере дизайна и ремонта. Люблю путешествия, книги, вино и искусство.

Обращайтесь! И... Всё будет стильно!