Приятно познакомиться!
Меня зовут Лана Харитонова. Я дипломированный дизайнер интерьеров жилых помещений. Окончила Международную Школу Дизайна и upgrade курс британской школы дизайна WK School Art and Design.
Создаю интерьеры и оказываю услуги интерьерного консалтинга. Ценю изысканность, комфорт и профессионализм. Слежу за интерьерными трендами и применением новых технологий в сфере дизайна и ремонта. Люблю путешествия, книги, вино и искусство.
Обращайтесь! И... Всё будет стильно!
- Услуги
- Дизайн-проект. Авторский надзор. Комплектация. Интерьерный консалтинг.
- Регионы обслуживания
- Новосибирск (с авторским надзором). Москва. Любой город дистанционно.
- Адрес
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Коммунистическая, 50
630007 Новосибирск
Россия
+7-9139126319 www.lanakhari.com