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Lana Kharitonova
Дизайнеры интерьера Новосибирск
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    • ИНТЕРЬЕРНЫЙ КОНСАЛТИНГ. "СЛАДКАЯ" КУХНЯ В ОТТЕНКАХ ШОКОЛАДА, МЕДА И ВАНИЛИ., Lana Kharitonova Lana Kharitonova КухняКухонная мебель
    ИНТЕРЬЕРНЫЙ КОНСАЛТИНГ. "СЛАДКАЯ" КУХНЯ В ОТТЕНКАХ ШОКОЛАДА, МЕДА И ВАНИЛИ., Lana Kharitonova Lana Kharitonova
    ИНТЕРЬЕРНЫЙ КОНСАЛТИНГ. "СЛАДКАЯ" КУХНЯ В ОТТЕНКАХ ШОКОЛАДА, МЕДА И ВАНИЛИ., Lana Kharitonova Lana Kharitonova
    +10
    ИНТЕРЬЕРНЫЙ КОНСАЛТИНГ. "СЛАДКАЯ" КУХНЯ В ОТТЕНКАХ ШОКОЛАДА, МЕДА И ВАНИЛИ.

    Приятно познакомиться!

    Меня зовут Лана Харитонова. Я дипломированный дизайнер интерьеров жилых помещений. Окончила Международную Школу Дизайна и upgrade курс британской школы дизайна WK School Art and Design. 

    Создаю интерьеры и оказываю услуги интерьерного консалтинга. Ценю изысканность, комфорт и профессионализм. Слежу за интерьерными трендами и применением новых технологий в сфере дизайна и ремонта. Люблю путешествия, книги, вино и искусство.

    Обращайтесь! И... Всё будет стильно!

    Услуги
    Дизайн-проект. Авторский надзор. Комплектация. Интерьерный консалтинг.
    Регионы обслуживания
    Новосибирск (с авторским надзором). Москва. Любой город дистанционно.
    Адрес
    Коммунистическая, 50
    630007 Новосибирск
    Россия
    +7-9139126319 www.lanakhari.com
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