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Евродек
Напольное покрытие Москва
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
Отзыв (5)
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Проекты

Новый проект
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    • Итальянская елка., Евродек Евродек Стены и полПол и стены Дерево Многоцветный
    Итальянская елка.

    Производственная компания ООО «Евродек» предлагает напольные покрытия из дуба и ясеня, стеновую мозаику, террасную доску из ДПК, оптом и в розницу. Прямые поставки, доступные цены, выгодное предложение каждому клиенту.

    Услуги
    • Массивная доска из дуба и ясеня
    • инженерная доска из дуба
    • стеновые панели
    • террасная доска из ДПК.
    Регионы обслуживания
    Россия и Москва
    Награды компании
    Сертификат по результатам сессии производителей в сфере строительства.
    Адрес
    Профсоюзная, 56
    117393 Москва
    Россия
    +7-9167570764 www.euro-deck.ru
    Законное владение

    117437, г. Москва, ул.

    Островитянова, д.21, кв.184

    Отзыв

    Сергей Зуев
    больше 4 лет назад
    Тамара Гаврилова
    около 3 лет назад
    Roman Avkhimovich
    около 3 лет назад
    Показать все отзывы – 5
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