Производственная компания ООО «Евродек» предлагает напольные покрытия из дуба и ясеня, стеновую мозаику, террасную доску из ДПК, оптом и в розницу. Прямые поставки, доступные цены, выгодное предложение каждому клиенту.
- Услуги
- Массивная доска из дуба и ясеня
- инженерная доска из дуба
- стеновые панели
- террасная доска из ДПК.
- Регионы обслуживания
- Россия и Москва
- Награды компании
- Сертификат по результатам сессии производителей в сфере строительства.
- Адрес
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Профсоюзная, 56
117393 Москва
Россия
+7-9167570764 www.euro-deck.ru
Законное владение
117437, г. Москва, ул.
Островитянова, д.21, кв.184