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Дизайн квартиры от 30 до 40 кв. метров может быть гораздо более оригинальным, красочным и эффектным, чем кажется. Даже на такой площади вы можете реализовать все свои желания и мечты об идеальном интерьере, будь то дворцовая роско…
В дизайне интерьера однокомнатной квартиры очень важны три вещи: перепланировка, правильно выбранный стиль и мебель, подогнанная под размер вашей малогабаритной квартиры.