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EcoWall.pro
Озеленители Московская Обл, Раменский Район, Заболотье
Обзор 11Проекты (11) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    • Озеленение частного дома, EcoWall.pro EcoWall.pro Озеленение
    Озеленение частного дома, EcoWall.pro EcoWall.pro Озеленение
    Озеленение частного дома, EcoWall.pro EcoWall.pro Озеленение
    +1
    Озеленение частного дома
    Фитокартины, EcoWall.pro EcoWall.pro Озеленение
    Фитокартины, EcoWall.pro EcoWall.pro Озеленение
    Фитокартины, EcoWall.pro EcoWall.pro Озеленение
    +7
    Фитокартины
    Озеленение частного дома, EcoWall.pro EcoWall.pro Озеленение
    Озеленение частного дома
    Выращивание тюльпанов, EcoWall.pro EcoWall.pro Сад Растения
    Выращивание тюльпанов, EcoWall.pro EcoWall.pro Сад Растения
    Выращивание тюльпанов, EcoWall.pro EcoWall.pro Сад Растения
    Выращивание тюльпанов
    Собственный питомник растений, EcoWall.pro EcoWall.pro Передний двор
    Собственный питомник растений
    Озеленение салона красоты, EcoWall.pro EcoWall.pro Озеленение
    Озеленение салона красоты
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    Вертикальное озеленение – лучший из способов превратить дом в сад. Зеленая стена, как обычно называют творение знаменитого французского дизайнера Патрика Бланка, была единодушно принята абсолютно всеми. Можно смело утверждать, что на сегодняшний день компактное, удивительно красивое и при этом снабжающее внутреннее пространство дома чистым воздухом вертикальное озеленение вообще не имеет альтернативы и вытеснило громоздкие горшки и вазоны с живыми растениями.

    Компания "Мой Райский Сад" оказывает полный спектр услуг по интерьерному и ландшафтному озеленению. От проекта до объекта! Звоните: +7 (495) 991-12-91

    🌿Интерьерное озеленение 

    🌿Ландшафтное проектирование 

    🌿Ландшафтное озеленение 

    🌿Уход за растениями 

    🌿Фитомодули оптом и в розницу 

    🌿Фитокартины 

    🌿Фитостены 

    🌿Доставка фитомодулей по России и СНГ

    Услуги
    • Озеленение интерьеров
    • вертикальное озеленение
    • ландшафтное проектирование
    • ландшафтное озеленение
    • оптовая и розничная продажа растений
    Регионы обслуживания
    Московская обл, Раменский район и Заболотье
    Адрес
    Ленинская улица, 32
    140102 Московская Обл, Раменский Район, Заболотье
    Россия
    +7-4959911291 ecowall.pro
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