Вертикальное озеленение – лучший из способов превратить дом в сад. Зеленая стена, как обычно называют творение знаменитого французского дизайнера Патрика Бланка, была единодушно принята абсолютно всеми. Можно смело утверждать, что на сегодняшний день компактное, удивительно красивое и при этом снабжающее внутреннее пространство дома чистым воздухом вертикальное озеленение вообще не имеет альтернативы и вытеснило громоздкие горшки и вазоны с живыми растениями.

Компания "Мой Райский Сад" оказывает полный спектр услуг по интерьерному и ландшафтному озеленению. От проекта до объекта! Звоните: +7 (495) 991-12-91

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