Литвинов Дмитрий Викторович. Дизайнер, художник-график. Член Союза Дизайнеров России. Закончил Свердловский Архитектурный институт кафедру индустриального дизайна. Работал художественным редактором журнала «Уральский следопыт». Занимался изданием книг и журналов, проиллюстрировал более 60 книг. Художник-график. Его работы находятся в частных коллекциях не только в России, но и во Франции, Германии и США. Преподавал на кафедре рисунка. Сейчас занимает должность арт директора архитектурно-дизайнерской студии «Арт диалог».

Крутских Елена Юрьевна. Архитектор. Член Союза Дизайнеров России. Закончила свердловский архитектурный институт. Работала архитектором. Преподавала на кафедре рисунка. Работала графиком в журнале. Сейчас занимает должность директора архитектурно-дизайнерской студии «Арт диалог».

Авторы книги «Интерьер вашего дома», ставшей учебным пособием для студентов архитектурных вузов и для людей, интересующихся дизайном интерьера. Более 20 лет преподавали в архитектурной академии.

Было осуществлено более 300 проектов. Среди них: проекты застройки, генпланы и проекты благоустройства поселков Рефтинской и Сургутской ГРЭС, район Комсомольский в г. Свердловске, интерьеры помещений здания областного арбитражного суда, реконструкция офисных зданий корпорации «Беркут» и «Уралэлектросетьстрой», проект интерьеров офисных зданий «ТМК», реконструкция и дизайн проект интерьеров комплекса зданий корпорации «ДЭНАС», эскизные проекты частных коттеджей, магазинов, салонов красоты, кафе, квартир. Последние крупные работы - проект реконструкции интерьеров помещений Усадьбы «Дом купца Севастьянова» бывший Дом профсоюзов (ныне резиденция губернатора Свердловской области). Реконструкция интерьеров Екатеринбургского Театра Юного Зрителя.