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Архитектурно-дизайнерская студия <q>Арт Диалог</q>
Дизайнеры интерьера Екатеринбург
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Коттедж в п. Шувакиш, Архитектурно-дизайнерская студия "Арт Диалог" Архитектурно-дизайнерская студия 'Арт Диалог' Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    Коттедж в п. Шувакиш, Архитектурно-дизайнерская студия "Арт Диалог" Архитектурно-дизайнерская студия 'Арт Диалог' Столовая комната в классическом стиле
    Коттедж в п. Шувакиш, Архитектурно-дизайнерская студия "Арт Диалог" Архитектурно-дизайнерская студия 'Арт Диалог' Гостиная в классическом стиле
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    Коттедж в п. Шувакиш
    Частная библиотека, Архитектурно-дизайнерская студия "Арт Диалог" Архитектурно-дизайнерская студия 'Арт Диалог' Рабочий кабинет в классическом стиле
    Частная библиотека, Архитектурно-дизайнерская студия "Арт Диалог" Архитектурно-дизайнерская студия 'Арт Диалог' Рабочий кабинет в классическом стиле
    Частная библиотека, Архитектурно-дизайнерская студия "Арт Диалог" Архитектурно-дизайнерская студия 'Арт Диалог' Рабочий кабинет в классическом стиле
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    Частная библиотека

    Литвинов Дмитрий Викторович. Дизайнер, художник-график.  Член Союза Дизайнеров России. Закончил Свердловский Архитектурный институт  кафедру индустриального дизайна. Работал художественным редактором журнала «Уральский следопыт». Занимался изданием книг и журналов, проиллюстрировал более 60 книг. Художник-график. Его работы находятся в частных коллекциях не только в России, но и во Франции, Германии и США. Преподавал на кафедре рисунка. Сейчас занимает должность арт директора архитектурно-дизайнерской студии «Арт диалог».

    Крутских Елена Юрьевна. Архитектор. Член Союза Дизайнеров России. Закончила свердловский архитектурный институт. Работала архитектором.  Преподавала на кафедре рисунка. Работала графиком в журнале. Сейчас занимает должность директора архитектурно-дизайнерской студии «Арт диалог».

    Авторы книги «Интерьер вашего дома», ставшей учебным пособием для студентов архитектурных вузов и для людей, интересующихся дизайном интерьера. Более 20 лет преподавали в  архитектурной академии.

    Было осуществлено  более 300 проектов. Среди них: проекты застройки, генпланы  и проекты благоустройства поселков Рефтинской и Сургутской ГРЭС, район Комсомольский в г. Свердловске, интерьеры помещений здания областного арбитражного суда, реконструкция офисных зданий корпорации «Беркут» и «Уралэлектросетьстрой», проект интерьеров офисных зданий  «ТМК», реконструкция и дизайн проект интерьеров комплекса зданий корпорации «ДЭНАС»,  эскизные проекты частных коттеджей, магазинов, салонов красоты, кафе, квартир. Последние крупные работы - проект реконструкции интерьеров помещений Усадьбы «Дом купца Севастьянова» бывший Дом профсоюзов (ныне резиденция губернатора Свердловской области). Реконструкция интерьеров Екатеринбургского Театра Юного Зрителя.

    Услуги
    • Архитектурное проектирование
    • дизайн среды
    • Дизайн интерьера
    Регионы обслуживания
    RU и Екатеринбург
    Адрес
    г. Екатеринбург, ул. Малышева, 8, офис 306
    620014 Екатеринбург
    Россия
    +7-9632731457 artdialogek.ru
    Законное владение

    г. Екатеринбург, Ул. Мамина Сибиряка,193

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