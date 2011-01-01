Мы CNTR Architects – частное архитектурное бюро полного цикла проектирования. С 2011 года мы ведём разработку проектов по нескольким направлениям:

проектирование административных, торговых, общественных и жилых зданий

проектирование частных жилых домов, общественных и жилых интерьеров

реконструкция квартальной застройки и развитие кварталов.





Мы самостоятельны и берём на себя всю основную работу. Находимся с клиентами на каждом этапе проектирования: проводим предпроектный анализ, разрабатываем концепции и эскизные проекты, получаем необходимые согласования, проходим экспертизу проектной документации, разрабатываем рабочую документацию и сопровождаем реализацию объекта.

В проектировании мы используем BIM-технологии. Они помогают на ранних этапах проектирования выявить коллизии, посчитать затраты, сделать объект экономически выгодным.

За 8 лет работы бюро спроектировано 136 объектов, часть которых реализована и находится в процессе реализации. Клиентами CNTR Architects стали: ПИК-Комфорт, MirLand Development Corporation, УГМК-Агро, УГМК-Телеком, УГМК-Холдинг, СКБ Контур, ГК «ТЭН», корпорация «Атомстройкомплекс», ГК «Атлас Девелопмент», Burger King, ГЕН СтройУрал, компания «Металлинвест», АО «Металлкомплект-М», Телекоммуникационная компания «НАГ» и другие.