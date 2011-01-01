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CNTR Architects
Архитекторы Екатеринбург
Обзор 8Проекты (8) 0Книги идей (0)
Отзыв (3)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Интерьер гостевого дома А605 в пос. Алые Паруса Свердловской области, CNTR Architects CNTR Architects Гостиная в стиле минимализм
    Интерьер гостевого дома А605 в пос. Алые Паруса Свердловской области, CNTR Architects CNTR Architects Гостиная в стиле минимализм
    Интерьер гостевого дома А605 в пос. Алые Паруса Свердловской области, CNTR Architects CNTR Architects Кухня в стиле минимализм
    +14
    Интерьер гостевого дома А605 в пос. Алые Паруса Свердловской области
    Интерьер частного жилого дома в коттеджном поселке «Мельница», CNTR Architects CNTR Architects Гостиная в стиле лофт
    Интерьер частного жилого дома в коттеджном поселке «Мельница», CNTR Architects CNTR Architects Гостиная в стиле лофт
    Интерьер частного жилого дома в коттеджном поселке «Мельница», CNTR Architects CNTR Architects Гостиная в стиле лофт
    +14
    Интерьер частного жилого дома в коттеджном поселке «Мельница»
    Интерьер квартиры по улице Малышева в Екатеринбурге, CNTR Architects CNTR Architects Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    Интерьер квартиры по улице Малышева в Екатеринбурге, CNTR Architects CNTR Architects Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    Интерьер квартиры по улице Малышева в Екатеринбурге, CNTR Architects CNTR Architects Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    +36
    Интерьер квартиры по улице Малышева в Екатеринбурге
    Частный жилой дом А612 в коттеджном посёлке "Алые Паруса", CNTR Architects CNTR Architects Загородные дома Железобетон Серый
    Частный жилой дом А612 в коттеджном посёлке "Алые Паруса", CNTR Architects CNTR Architects Загородные дома Железобетон Серый
    Частный жилой дом А612 в коттеджном посёлке "Алые Паруса", CNTR Architects CNTR Architects Загородные дома Железобетон Серый
    +10
    Частный жилой дом А612 в коттеджном посёлке "Алые Паруса"
    Интерьер квартиры R18-R19 в комплексе апартаментов Radius Central House, CNTR Architects CNTR Architects
    Интерьер квартиры R18-R19 в комплексе апартаментов Radius Central House, CNTR Architects CNTR Architects
    Интерьер квартиры R18-R19 в комплексе апартаментов Radius Central House, CNTR Architects CNTR Architects
    +11
    Интерьер квартиры R18-R19 в комплексе апартаментов Radius Central House
    Интерьер МОП Radius Central House, CNTR Architects CNTR Architects
    Интерьер МОП Radius Central House, CNTR Architects CNTR Architects
    Интерьер МОП Radius Central House, CNTR Architects CNTR Architects
    +10
    Интерьер МОП Radius Central House
    Показать все 8 проекты

    Мы CNTR Architects – частное архитектурное бюро полного цикла проектирования. С 2011 года мы ведём разработку проектов по нескольким направлениям:

    • проектирование административных, торговых, общественных и жилых зданий
    • проектирование частных жилых домов, общественных и жилых интерьеров
    • реконструкция квартальной застройки и развитие кварталов. 


    Мы самостоятельны и берём на себя всю основную работу. Находимся с клиентами на каждом этапе проектирования: проводим предпроектный анализ, разрабатываем концепции и эскизные проекты, получаем необходимые согласования, проходим экспертизу проектной документации, разрабатываем рабочую документацию и сопровождаем реализацию объекта. 

    В проектировании мы используем BIM-технологии. Они помогают на ранних этапах проектирования выявить коллизии, посчитать затраты, сделать объект экономически выгодным. 

    За 8 лет работы бюро спроектировано 136 объектов, часть которых реализована и находится в процессе реализации. Клиентами CNTR Architects стали: ПИК-Комфорт, MirLand Development Corporation, УГМК-Агро, УГМК-Телеком, УГМК-Холдинг, СКБ Контур, ГК «ТЭН», корпорация «Атомстройкомплекс», ГК «Атлас Девелопмент», Burger King, ГЕН СтройУрал, компания «Металлинвест», АО «Металлкомплект-М», Телекоммуникационная компания «НАГ» и другие.

    Услуги
    • архитектурное проектирование
    • дизайн интерьера
    • интерьер МОП
    • интерьеры жилых помещений
    • домов
    • проектирование жилых
    • дизайн интерьеров офисов
    • проектирование административных зданий
    • проектирование жилых комплексов
    • проектирование кварталов
    • дизайн интерьеров ресторанов
    • проектирование магазинов
    • дизайн интерьера магазинов
    • благоустройство
    • проектирование спортивных сооружений
    • реконструкция зданий
    • проектирование торговых центров
    • проектирование гостиниц
    • проектирование отелей
    • проектирование апартаментов
    • Показать все 20 услуги
    Регионы обслуживания
    • Москва
    • Московская область
    • Екатеринбург
    • Свердловская область
    • Санкт-Петербург
    • Ленинградская область
    • Россия
    Награды компании
    • 2018 – Лауреат международного конкурса «Евразийская премия» в номинации «Архитектура общественных зданий и сооружений»
    • 2018 – 2018 — Лауреат международного конкурса «Евразийская премия» в номинации «Частный интерьер»
    • 2018 – Лауреат международного конкурса «Евразийская премия» в номинации «Дизайн городской среды»
    • 2018 – Лауреат международного конкурса «Евразийская премия» в номинации «Архитектура частного дома»
    • 2015 – Лауреат IX Смотра-конкурса «Рука Мастера» в номинации «Малоэтажные жилые дома»
    • 2015 – Лауреат IX Смотра-конкурса «Рука Мастера» в номинации «Общественные комплексы, здания и сооружения»
    • 2015 — Лауреат IX Смотра-конкурса «Рука Мастера» в номинации «Интерьеры»
    • 2014 – Лауреат фестиваля «Архитектура и дизайн» в номинации «Индивидуальный жилой дом»
    • 2014 – Лауреат международного конкурса «Евразийская премия» в номинации «Архитектура общественных зданий»
    • 2014 – Лауреат конкурса архитектуры и дизайна «Белая Башня» в номинации «Проекты зданий и сооружений 2013-2014»
    • 2014 – Лауреат фестиваля «Архитектура и дизайн» в номинации «Общественные здания»
    • 2014 — Лауреат конкурса Интерьер возможностей 2013-2014 в номинации «Жилой интерьер»
    • 2013 – Лауреат VIII Смотра-конкурса «Рука Мастера» в номинации «Малоэтажные жилые дома»
    • 2012 – Лауреат международного конкурса «Евразийская премия» в номинации «Архитектура общественных зданий»
    • 2012 – Лауреат международного конкурса «Евразийская премия» в номинации «Архитектура промышленных зданий»
    • 2012 – Лауреат премии главы Администрации города Екатеринбурга в номинации «Профессиональное мастерство»
    • 2011 – Лауреат фестиваля «Архитектура и дизайн» в номинации «Жилой дом»
    • 2011 – Лауреат международного конкурса «Евразийская премия» в номинации «Архитектура жилых зданий»
    • 2009 – Лауреат фестиваля «Архитектура и дизайн» в номинации «Дизайн среды»
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    Адрес
    ул. Малышева, 42а, офис 1412
    620014 Екатеринбург
    Россия
    +7-3433463734 archburo.center
    Законное владение

    620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 42а, офис 1412

    Отзыв

    Karozio Mmx Karozio Mmx
    Квартира - проект 5 ⭐️  Офис - проект 5 ⭐️  Производственное помещение - 5 ⭐️ 
    больше 2 лет назад
    Дата проекта: Февраль 2019
    Редактировать
    Евгений Красавин
    больше 2 лет назад
    Тонков Сергей
    больше 1 года назад
    Показать все отзывы – 3
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