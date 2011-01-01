Мы CNTR Architects – частное архитектурное бюро полного цикла проектирования. С 2011 года мы ведём разработку проектов по нескольким направлениям:
- проектирование административных, торговых, общественных и жилых зданий
- проектирование частных жилых домов, общественных и жилых интерьеров
- реконструкция квартальной застройки и развитие кварталов.
Мы самостоятельны и берём на себя всю основную работу. Находимся с клиентами на каждом этапе проектирования: проводим предпроектный анализ, разрабатываем концепции и эскизные проекты, получаем необходимые согласования, проходим экспертизу проектной документации, разрабатываем рабочую документацию и сопровождаем реализацию объекта.
В проектировании мы используем BIM-технологии. Они помогают на ранних этапах проектирования выявить коллизии, посчитать затраты, сделать объект экономически выгодным.
За 8 лет работы бюро спроектировано 136 объектов, часть которых реализована и находится в процессе реализации. Клиентами CNTR Architects стали: ПИК-Комфорт, MirLand Development Corporation, УГМК-Агро, УГМК-Телеком, УГМК-Холдинг, СКБ Контур, ГК «ТЭН», корпорация «Атомстройкомплекс», ГК «Атлас Девелопмент», Burger King, ГЕН СтройУрал, компания «Металлинвест», АО «Металлкомплект-М», Телекоммуникационная компания «НАГ» и другие.
- Услуги
- архитектурное проектирование
- дизайн интерьера
- интерьер МОП
- интерьеры жилых помещений
- домов
- проектирование жилых
- дизайн интерьеров офисов
- проектирование административных зданий
- проектирование жилых комплексов
- проектирование кварталов
- дизайн интерьеров ресторанов
- проектирование магазинов
- дизайн интерьера магазинов
- благоустройство
- проектирование спортивных сооружений
- реконструкция зданий
- проектирование торговых центров
- проектирование гостиниц
- проектирование отелей
- проектирование апартаментов
- Показать все 20 услуги
- Регионы обслуживания
- Москва
- Московская область
- Екатеринбург
- Свердловская область
- Санкт-Петербург
- Ленинградская область
- Россия
- Награды компании
- 2018 – Лауреат международного конкурса «Евразийская премия» в номинации «Архитектура общественных зданий и сооружений»
- 2018 – 2018 — Лауреат международного конкурса «Евразийская премия» в номинации «Частный интерьер»
- 2018 – Лауреат международного конкурса «Евразийская премия» в номинации «Дизайн городской среды»
- 2018 – Лауреат международного конкурса «Евразийская премия» в номинации «Архитектура частного дома»
- 2015 – Лауреат IX Смотра-конкурса «Рука Мастера» в номинации «Малоэтажные жилые дома»
- 2015 – Лауреат IX Смотра-конкурса «Рука Мастера» в номинации «Общественные комплексы, здания и сооружения»
- 2015 — Лауреат IX Смотра-конкурса «Рука Мастера» в номинации «Интерьеры»
- 2014 – Лауреат фестиваля «Архитектура и дизайн» в номинации «Индивидуальный жилой дом»
- 2014 – Лауреат международного конкурса «Евразийская премия» в номинации «Архитектура общественных зданий»
- 2014 – Лауреат конкурса архитектуры и дизайна «Белая Башня» в номинации «Проекты зданий и сооружений 2013-2014»
- 2014 – Лауреат фестиваля «Архитектура и дизайн» в номинации «Общественные здания»
- 2014 — Лауреат конкурса
Интерьер возможностей 2013-2014в номинации «Жилой интерьер»
- 2013 – Лауреат VIII Смотра-конкурса «Рука Мастера» в номинации «Малоэтажные жилые дома»
- 2012 – Лауреат международного конкурса «Евразийская премия» в номинации «Архитектура общественных зданий»
- 2012 – Лауреат международного конкурса «Евразийская премия» в номинации «Архитектура промышленных зданий»
- 2012 – Лауреат премии главы Администрации города Екатеринбурга в номинации «Профессиональное мастерство»
- 2011 – Лауреат фестиваля «Архитектура и дизайн» в номинации «Жилой дом»
- 2011 – Лауреат международного конкурса «Евразийская премия» в номинации «Архитектура жилых зданий»
- 2009 – Лауреат фестиваля «Архитектура и дизайн» в номинации «Дизайн среды»
- Показать все 37 награды
- Адрес
-
ул. Малышева, 42а, офис 1412
620014 Екатеринбург
Россия
+7-3433463734 archburo.center
620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 42а, офис 1412