ENGLISH INTERIORS – ГАЛЕРЕИ СТИЛЕЙ ИНТЕРЬЕРА - это шоу-румы,

задуманные как целый ДОМ, состоящий из одной или нескольких комнат, каждая из которых являет собой законченный интерьер, выполненный в определенном классическом или современном стиле.

Салон АНГЛИЙСКИЕ ИНТЕРЬЕРЫ находится в центре Москвы в Старопименовском переулке. Компания ENGLISH INTERIORS, основанная Марией Якушкиной, уже более 20 лет пропагандирует декор интерьера в классическом английском и американском стилях.

ENGLISH INTERIORS – ГАЛЕРЕИ СТИЛЕЙ ИНТЕРЬЕРА - это особая

декораторская концепция. Мебель, светильники, обои определенных марок – это лишь средства реализации задуманных идей, поэтому ENGLISH INTERIORS – ГАЛЕРЕИ СТИЛЕЙ ИНТЕРЬЕРА представляют не отдельные бренды, а новые декораторские концепции и средства их реализации, которыми в совершенстве владеют наши декораторы. Выбирая предметы из различных мебельных коллекций, мы добиваемся их гармоничного сочетания, чтобы воплотить определенные дизайнерские идеи и стили.

Мы располагаем богатейшей библиотекой каталогов мебели, света, текстиля и обоев в любых стилях и ценовых сегментах.

Мы занимаемся всеми видами текстильного дизайна – текстильный декор окон, стен, потолков, предметов интерьера. Текстильные изделия изготавливаются в пошивочной мастерской на высоком профессиональном уровне по английской технологии.

В компании создано проектное бюро, на счету которого десятки объектов – дома, квартиры, резиденции, общественные помещения. Мы оказываем полный комплекс услуг по реализации проектов, разрабатываем концепцию интерьера, начиная с архитектурного стиля – как классического, так и современного - и планировки и заканчивая декором интерьера.

Мы полностью комплектуем проект электро- и дверной фурнитурой от английских производителей, у нас большой выбор английских потолочных карнизов и розеток. В компании есть столярная мастерская, где изготавливаются двери, порталы, стеновые панели, плинтусы, карнизы и наличники.

Компания АНГЛИЙСКИЕ ИНТЕРЬЕРЫ эксклюзивно представляет бренд CLIVE CHRISTIAN - мировой флагман английского стиля в интерьере.

Российское представительство Clive Christian осуществляет разработку архитектурного и декорационного проектов; поставку мебели и других товаров для интерьера, авторский надзор и все виды работ для реализации интерьерного проекта в полном объеме. Все изделия производятся на собственном производстве компании в графстве Ланкашир, Англия.

English Interiors является единственным и полномочным представительством компании Clive Christian на территории России.