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ENGLISH INTERIORS – АНГЛИЙСКИЕ ИНТЕРЬЕРЫ
Мебель и аксессуары Москва
Обзор 7Проекты (7) 3Книги идей (3)
Отзыв (3)
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Проекты

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    Дом в Подмосковье в английском стиле
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    Загородный дом в поселке Пестово в современном стиле
    Загородный дом в поселке Довиль в классическом стиле , ENGLISH INTERIORS - АНГЛИЙСКИЕ ИНТЕРЬЕРЫ ENGLISH INTERIORS - АНГЛИЙСКИЕ ИНТЕРЬЕРЫ Гостиная в классическом стиле
    Загородный дом в поселке Довиль в классическом стиле
    Современный английский стиль в интерьере московской квартиры, ENGLISH INTERIORS - АНГЛИЙСКИЕ ИНТЕРЬЕРЫ ENGLISH INTERIORS - АНГЛИЙСКИЕ ИНТЕРЬЕРЫ Гостиная в стиле модерн
    Современный английский стиль в интерьере московской квартиры
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    Квартира-шкатулка в английском классическом стиле в центре Москвы, ENGLISH INTERIORS - АНГЛИЙСКИЕ ИНТЕРЬЕРЫ ENGLISH INTERIORS - АНГЛИЙСКИЕ ИНТЕРЬЕРЫ КухняКухонная мебель
    Квартира-шкатулка в английском классическом стиле в центре Москвы
    Салон Английские интерьеры, ENGLISH INTERIORS - АНГЛИЙСКИЕ ИНТЕРЬЕРЫ ENGLISH INTERIORS - АНГЛИЙСКИЕ ИНТЕРЬЕРЫ ГостинаяШкафы и серванты
    Салон Английские интерьеры, ENGLISH INTERIORS - АНГЛИЙСКИЕ ИНТЕРЬЕРЫ ENGLISH INTERIORS - АНГЛИЙСКИЕ ИНТЕРЬЕРЫ Рабочий кабинет Шкафы и полки
    Салон Английские интерьеры
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    ENGLISH INTERIORS – ГАЛЕРЕИ СТИЛЕЙ ИНТЕРЬЕРА - это шоу-румы,
    задуманные как целый ДОМ, состоящий из одной или нескольких комнат, каждая из которых являет собой законченный интерьер, выполненный в определенном классическом или современном стиле.

    Салон АНГЛИЙСКИЕ ИНТЕРЬЕРЫ находится в центре Москвы в Старопименовском переулке. Компания ENGLISH INTERIORS, основанная Марией Якушкиной, уже более 20 лет пропагандирует декор интерьера в классическом английском и американском стилях.

    ENGLISH INTERIORS – ГАЛЕРЕИ СТИЛЕЙ ИНТЕРЬЕРА - это особая
    декораторская концепция. Мебель, светильники, обои определенных марок – это лишь средства реализации задуманных идей, поэтому ENGLISH INTERIORS – ГАЛЕРЕИ СТИЛЕЙ ИНТЕРЬЕРА представляют не отдельные бренды, а новые декораторские концепции и средства их реализации, которыми в совершенстве владеют наши декораторы. Выбирая предметы из различных мебельных коллекций, мы добиваемся их гармоничного сочетания, чтобы воплотить определенные дизайнерские идеи и стили.

    Мы располагаем богатейшей библиотекой каталогов мебели, света, текстиля и обоев в любых стилях и ценовых сегментах.

    Мы занимаемся всеми видами текстильного дизайна – текстильный декор окон, стен, потолков, предметов интерьера. Текстильные изделия изготавливаются в пошивочной мастерской на высоком профессиональном уровне по английской технологии.

    В компании создано проектное бюро, на счету которого десятки объектов – дома, квартиры, резиденции, общественные помещения. Мы оказываем полный комплекс услуг по реализации проектов, разрабатываем концепцию интерьера, начиная с архитектурного стиля – как классического, так и современного - и планировки и заканчивая декором интерьера.

    Мы полностью комплектуем проект электро- и дверной фурнитурой от английских производителей, у нас большой выбор английских потолочных карнизов и розеток. В компании есть столярная мастерская, где изготавливаются двери, порталы, стеновые панели, плинтусы, карнизы и наличники.

    Компания АНГЛИЙСКИЕ ИНТЕРЬЕРЫ эксклюзивно представляет бренд CLIVE CHRISTIAN - мировой флагман английского стиля в интерьере.

    Российское представительство Clive Christian осуществляет разработку архитектурного и декорационного проектов; поставку мебели и других товаров для интерьера, авторский надзор и все виды работ для реализации интерьерного проекта в полном объеме. Все изделия производятся на собственном производстве компании в графстве Ланкашир, Англия.

    English Interiors является единственным и полномочным представительством компании Clive Christian на территории России.

    Услуги
    • Декор проекты
    • Свет и аксессуары
    • Текстиль для дома
    • мебель для спальни
    • мебель для детской
    • мебель для кухни
    • гардеробные
    • мебель для гостиной
    • мебель для ванной
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    Регионы обслуживания
    Россия, Белоруссия и Казахстан
    Адрес
    Старопименовский переулок, 10
    127006 Москва
    Россия
    +7-4959169292 www.englishinteriors.ru

    Отзыв

    Ольга Рожкова
    почти 2 года назад
    Олег Никитин
    Супер магазин! Много лет пользуюсь очень доволен.
    больше 3 лет назад
    Раис Мингалеев
    Прекрасный интерьерный салон. Команда профессионалов , готовая помочь в подборе предметов любого уровня. Большая редкость в наше время - наличие приличного количества товаров на экспозиции.
    больше 2 лет назад
    Показать все отзывы – 3
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