«София Декор» — архитектурно-производственная компания, российский лидер в области проектирования и создания эксклюзивной мебели, декора и отделки интерьера. Компания была создана в 1996 году и в короткий срок завоевала репутацию одной из лучших столичных мастерских, с успехом выполняя сложные, нередко уникальные заказы. На сегодняшний день на счету нашей компании более тысячи реализованных проектов в России и за рубежом. Среди них — правительственные и частные резиденции, галереи, рестораны, офисы крупных компаний и государственных организаций, загородные особняки и апартаменты в знаменитых исторических стилях: французское барокко, рококо, ампир, неоклассицизм и ар-деко.

Производство компании ценится уникальными отделками, выполняемыми исключительно вручную. Ценные и экзотические породы дерева, сложная резьба и рельефные декоры, вдохновленные прообразами легендарных дворцов и резиденций, отделка листовым золотом или серебром, лаками и перламутром, изящные инкрустации, художественная роспись, декоративные элементы из благородных металлов, эффектные витражи и зеркала — наши работы доставят удовольствие любителям роскоши и ценителям подлинного искусства мебели.