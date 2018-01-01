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София Декор
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    • Двери от София Декор, София Декор София Декор Деревянные двери Дерево Бежевый
    Двери от София Декор
    «Софии Декор» представляет резные деревянные панели буазери (boiserie), София Декор София Декор ГардеробнаяАксессуары и декор
    «Софии Декор» представляет резные деревянные панели буазери (boiserie), София Декор София Декор Рабочий кабинет Аксессуары и декор
    «Софии Декор» представляет резные деревянные панели буазери (boiserie)

    «София Декор» — архитектурно-производственная компания, российский лидер в области проектирования и создания эксклюзивной мебели, декора и отделки интерьера. Компания была создана в 1996 году и в короткий срок завоевала репутацию одной из лучших столичных мастерских, с успехом выполняя сложные, нередко уникальные заказы. На сегодняшний день на счету нашей компании более тысячи реализованных проектов в России и за рубежом. Среди них — правительственные и частные резиденции, галереи, рестораны, офисы крупных компаний и государственных организаций, загородные особняки и апартаменты в знаменитых исторических стилях: французское барокко, рококо, ампир, неоклассицизм и ар-деко.

    Производство компании ценится уникальными отделками, выполняемыми исключительно вручную. Ценные и экзотические породы дерева, сложная резьба и рельефные декоры, вдохновленные прообразами легендарных дворцов и резиденций, отделка листовым золотом или серебром, лаками и перламутром, изящные инкрустации, художественная роспись, декоративные элементы из благородных металлов, эффектные витражи и зеркала — наши работы доставят удовольствие любителям роскоши и ценителям подлинного искусства мебели.

    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    125130 Москва
    Россия
    +7-4955850900 www.sofia-decor.ru
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