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Дизайн – студия Александры Усольцевой
Дизайнеры Ижевск
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Проекты

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    • #Длясебя_выбираю_комфорт, Дизайн - студия Александры Усольцевой Дизайн - студия Александры Усольцевой Конференц-центры в стиле кантри
    #Длясебя_выбираю_комфорт, Дизайн - студия Александры Усольцевой Дизайн - студия Александры Усольцевой Конференц-центры в стиле минимализм
    #Длясебя_выбираю_комфорт, Дизайн - студия Александры Усольцевой Дизайн - студия Александры Усольцевой Конференц-центры в стиле минимализм
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    #Длясебя_выбираю_комфорт

    Дизайн загородного дома, дизайн интерьера квартиры, дизайн кафе или конференц зала - любые ваши желания поможет реализовать наша дизайн-студия! Руководитель студии - Усольцева Александра - дизайнер, с опытом работы более 10лет (диплом ИжГТУ с отличием). Мы создаём только Реализуемые Индивидуальные проекты! Всегда учитываем эргономику, имеющиеся коммуникации, воздуховоды, систему отопления, наличие газификации. Выполняем грамотную планировку, понятные чертежи для строителей, 3D визуализацию для Вас. Обязательно учитываем ваш бюджет! Создаём лучшее из возможного с учётом Ваших пожеланий!

    Регионы обслуживания
    Ижевск
    Адрес
    пр. Дерябина д.19 БЦ Бизнес Офис офис 214
    426008 Ижевск
    Россия
    +7-9127615538 vk.com/club148804840
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