Дизайн загородного дома, дизайн интерьера квартиры, дизайн кафе или конференц зала - любые ваши желания поможет реализовать наша дизайн-студия! Руководитель студии - Усольцева Александра - дизайнер, с опытом работы более 10лет (диплом ИжГТУ с отличием). Мы создаём только Реализуемые Индивидуальные проекты! Всегда учитываем эргономику, имеющиеся коммуникации, воздуховоды, систему отопления, наличие газификации. Выполняем грамотную планировку, понятные чертежи для строителей, 3D визуализацию для Вас. Обязательно учитываем ваш бюджет! Создаём лучшее из возможного с учётом Ваших пожеланий!