Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Федчун и я могу помочь вам с проектированием вашего дома, либо какого-либо другого объекта
- Услуги
- Архитектурное проектирование
- Регионы обслуживания
- Европа Россия Украина Казахстан ОАЭ Азербайджан США
- Награды компании
- Autodesk Panorama 2014/15. Диплом финалиста
- -35+ Творчество, 5 различных дипломов победителя
- Золотая АрхИдея 2012, Диплом 3 степени
- Выставка-конкурс
Параллели, 7 различных дипломов победителя с 2012 по 2014 год
- Autodesk Shape The Future 2014/15/16 год – 3 различных диплома
- Зодчество Приморья 2015/16 го – 5 различных дипломов победителя
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- В общей сложности более 60 различных дипломов.
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- Адрес
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Басаргина 15а
690500 Владивосток
Россия
+7-9644307129 www.arch-fedchun.ru
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Россия, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Ленина 141А