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Дмитрий Федчун
Архитекторы Владивосток
Обзор 54Проекты (54) 2Книги идей (2)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Жилые дома по улице Лазовской в г. Владивосток, Дмитрий Федчун Дмитрий Федчун Маленькие дома Железо / Сталь Металлический / Серебристый
    Жилые дома по улице Лазовской в г. Владивосток, Дмитрий Федчун Дмитрий Федчун Деревянные дома Изделия из древесины Металлический / Серебристый
    Жилые дома по улице Лазовской в г. Владивосток, Дмитрий Федчун Дмитрий Федчун Бунгало Изделия из древесины Черный
    +9
    Жилые дома по улице Лазовской в г. Владивосток
    Детский лагерь в Приморском крае, Дмитрий Федчун Дмитрий Федчун
    Детский лагерь в Приморском крае, Дмитрий Федчун Дмитрий Федчун
    Детский лагерь в Приморском крае, Дмитрий Федчун Дмитрий Федчун
    +5
    Детский лагерь в Приморском крае
    Жилой дом в деревне Глуховка, Дмитрий Федчун Дмитрий Федчун Дома в скандинавском стиле Железобетон Бежевый
    Жилой дом в деревне Глуховка, Дмитрий Федчун Дмитрий Федчун Дома в скандинавском стиле
    Жилой дом в деревне Глуховка, Дмитрий Федчун Дмитрий Федчун Дома в скандинавском стиле
    +7
    Жилой дом в деревне Глуховка
    Жилой дом в с. Прохладное, Приморского края, Дмитрий Федчун Дмитрий Федчун
    Жилой дом в с. Прохладное, Приморского края, Дмитрий Федчун Дмитрий Федчун
    Жилой дом в с. Прохладное, Приморского края, Дмитрий Федчун Дмитрий Федчун
    +18
    Жилой дом в с. Прохладное, Приморского края
    Жилой дом в районе 28 километра, с/т Мичуринец в г. Владивосток, Дмитрий Федчун Дмитрий Федчун
    Жилой дом в районе 28 километра, с/т Мичуринец в г. Владивосток, Дмитрий Федчун Дмитрий Федчун
    Жилой дом в районе 28 километра, с/т Мичуринец в г. Владивосток, Дмитрий Федчун Дмитрий Федчун
    +1
    Жилой дом в районе 28 километра, с/т Мичуринец в г. Владивосток
    Жилой дом в м/р Радужном, г. Уссурийска, Дмитрий Федчун Дмитрий Федчун
    Жилой дом в м/р Радужном, г. Уссурийска, Дмитрий Федчун Дмитрий Федчун
    Жилой дом в м/р Радужном, г. Уссурийска, Дмитрий Федчун Дмитрий Федчун
    +8
    Жилой дом в м/р Радужном, г. Уссурийска
    Показать все 54 проекты

    Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Федчун и я могу помочь вам с проектированием вашего дома, либо какого-либо другого объекта 

    Услуги
    Архитектурное проектирование
    Регионы обслуживания
    Европа Россия Украина Казахстан ОАЭ Азербайджан США
    Награды компании
    • Autodesk Panorama 2014/15. Диплом финалиста
    • ​-35+ Творчество, 5 различных дипломов победителя
    • ​Золотая АрхИдея 2012, Диплом 3 степени
    • Выставка-конкурс Параллели, 7 различных дипломов победителя с 2012 по 2014 год
    • Autodesk Shape The Future 2014/15/16 год – 3 различных диплома
    • Зодчество Приморья 2015/16 го – 5 различных дипломов победителя
    • __________________________________________________________________
    • В общей сложности более 60 различных дипломов.
    • Показать все 8 награды
    Адрес
    Басаргина 15а
    690500 Владивосток
    Россия
    +7-9644307129 www.arch-fedchun.ru
    Законное владение

    Россия, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Ленина 141А

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