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Дедовская Мебельная Мануфактура
Столяры Дедовск
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Услуги

  • Традиционные межкомнатные двери (с коробкой и наличником); Амбарные двери
  • особенно востребованные сейчас для оформлении лофт-интерьеров; Стеновые и потолочные панели; Арки и порталы; Лестницы; Кухни
  • корпусная мебель; Шкафы-купе
  • предметы интерьера; Мебель для офисов и ресторанов; Рамы и багет; Подоконники; Экраны для батарей.
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    • Дедовская Мебельная Мануфактура
    Дедовская Мебельная Мануфактура
    Дедовская Мебельная Мануфактура
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    О компании

    Дедовская Мебельная Мануфактура – это:

    •       Столярная мастерская с более чем с 10-летней историей;

    •       Высокотехнологичное производство с большим парком современного импортного оборудования, которое позволяет воплощать в жизнь самые смелые решения дизайнеров и пожелания заказчиков;

    •       Квалифицированный персонал, обладающий огромным опытом в производстве изделий из дерева;

    •       Компания единомышленников (дизайнеров, технологов, конструкторов мебели), умеющих сделать уникальным каждый проект, над которым работают. 

    Наши преимущества

    ·         Оригинальный авторский дизайн продукции

    ·         Индивидуальный подход к каждому заказу

    ·         Разумные сроки исполнения заказа

    ·         Гарантированное качество продукции

    ·         Адекватная цена

    ·         Возможность воплотить в жизнь любую дизайнерскую идею

    ·         Для нас нет ограничений в цвете, форме и материале

    ·         Нам хорошо знакомы и современный стиль, минимализм, традиционная классика, прованс, кантри и лофт.

      Наши возможности

    ·         Традиционные межкомнатные двери (с коробкой и наличником);

    ·         Амбарные двери, особенно востребованные сейчас для оформлении лофт-интерьеров;

    ·         Стеновые и потолочные панели;

    ·         Арки и порталы;

    ·         Лестницы;

    ·         Кухни, корпусная мебель;

    ·         Шкафы-купе, предметы интерьера;

    ·         Мебель для офисов и ресторанов;

    ·         Рамы и багет;

    ·         Подоконники;

    ·         Экраны для батарей.



    Наши контакты

    Тел.: +74951081189;  +79266263062,

               ген.директор:  +79160658010

    Почта: info@m-man.ru

    Сайт: http://m-man.ru/

    Регионы обслуживания
    Дедовск
    Адрес
    Адрес: Московская область, Истринский район, г. Дедовск, улица 1-я Волоколамская д. 74 А
    143532 Дедовск
    Россия
    +7-9266263062 m-man.ru
    Законное владение

    Производство и шоу-рум

    Адрес: Московская область, Истринский район, г. Дедовск, улица 1-я   Волоколамская д. 74 А

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