О компании
Дедовская Мебельная Мануфактура – это:
• Столярная мастерская с более чем с 10-летней историей;
• Высокотехнологичное производство с большим парком современного импортного оборудования, которое позволяет воплощать в жизнь самые смелые решения дизайнеров и пожелания заказчиков;
• Квалифицированный персонал, обладающий огромным опытом в производстве изделий из дерева;
• Компания единомышленников (дизайнеров, технологов, конструкторов мебели), умеющих сделать уникальным каждый проект, над которым работают.
Наши преимущества
· Оригинальный авторский дизайн продукции
· Индивидуальный подход к каждому заказу
· Разумные сроки исполнения заказа
· Гарантированное качество продукции
· Адекватная цена
· Возможность воплотить в жизнь любую дизайнерскую идею
· Для нас нет ограничений в цвете, форме и материале
· Нам хорошо знакомы и современный стиль, минимализм, традиционная классика, прованс, кантри и лофт.
Наши возможности
· Традиционные межкомнатные двери (с коробкой и наличником);
· Амбарные двери, особенно востребованные сейчас для оформлении лофт-интерьеров;
· Стеновые и потолочные панели;
· Арки и порталы;
· Лестницы;
· Кухни, корпусная мебель;
· Шкафы-купе, предметы интерьера;
· Мебель для офисов и ресторанов;
· Рамы и багет;
· Подоконники;
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Экраны для батарей.
Наши контакты
Тел.: +74951081189; +79266263062,
ген.директор: +79160658010
Почта: info@m-man.ru
Сайт: http://m-man.ru/
- Регионы обслуживания
- Дедовск
- Адрес
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Адрес: Московская область, Истринский район, г. Дедовск, улица 1-я Волоколамская д. 74 А
143532 Дедовск
Россия
+7-9266263062 m-man.ru
Производство и шоу-рум
Адрес: Московская область, Истринский район, г. Дедовск, улица 1-я Волоколамская д. 74 А