О компании

Дедовская Мебельная Мануфактура – это:

• Столярная мастерская с более чем с 10-летней историей;

• Высокотехнологичное производство с большим парком современного импортного оборудования, которое позволяет воплощать в жизнь самые смелые решения дизайнеров и пожелания заказчиков;

• Квалифицированный персонал, обладающий огромным опытом в производстве изделий из дерева;

• Компания единомышленников (дизайнеров, технологов, конструкторов мебели), умеющих сделать уникальным каждый проект, над которым работают.

Наши преимущества

· Оригинальный авторский дизайн продукции

· Индивидуальный подход к каждому заказу

· Разумные сроки исполнения заказа

· Гарантированное качество продукции

· Адекватная цена

· Возможность воплотить в жизнь любую дизайнерскую идею

· Для нас нет ограничений в цвете, форме и материале

· Нам хорошо знакомы и современный стиль, минимализм, традиционная классика, прованс, кантри и лофт.

Наши возможности

· Традиционные межкомнатные двери (с коробкой и наличником);

· Амбарные двери, особенно востребованные сейчас для оформлении лофт-интерьеров;

· Стеновые и потолочные панели;

· Арки и порталы;

· Лестницы;

· Кухни, корпусная мебель;

· Шкафы-купе, предметы интерьера;

· Мебель для офисов и ресторанов;

· Рамы и багет;

· Подоконники;

· Экраны для батарей.







Наши контакты



Тел.: +74951081189; +79266263062,

ген.директор: +79160658010

Почта: info@m-man.ru

Сайт: http://m-man.ru/