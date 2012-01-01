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KURILOVICH DESIGN &amp; ARCHITECTURE
Дизайнеры интерьера Minsk, Беларусь
Обзор 9Проекты (9) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    • Апартаменты в ЖК Аквамарин, Минск (Беларусь), общая площадь — 150 м2, KURILOVICH DESIGN & ARCHITECTURE KURILOVICH DESIGN & ARCHITECTURE
    Апартаменты в ЖК Аквамарин, Минск (Беларусь), общая площадь — 150 м2, KURILOVICH DESIGN & ARCHITECTURE KURILOVICH DESIGN & ARCHITECTURE
    Апартаменты в ЖК Аквамарин, Минск (Беларусь), общая площадь — 150 м2, KURILOVICH DESIGN & ARCHITECTURE KURILOVICH DESIGN & ARCHITECTURE
    +14
    Апартаменты в ЖК Аквамарин, Минск (Беларусь), общая площадь — 150 м2
    Дом в подмосковье (Россия), общая площадь — 680 м2, KURILOVICH DESIGN & ARCHITECTURE KURILOVICH DESIGN & ARCHITECTURE
    Дом в подмосковье (Россия), общая площадь — 680 м2, KURILOVICH DESIGN & ARCHITECTURE KURILOVICH DESIGN & ARCHITECTURE
    Дом в подмосковье (Россия), общая площадь — 680 м2, KURILOVICH DESIGN & ARCHITECTURE KURILOVICH DESIGN & ARCHITECTURE
    +13
    Дом в подмосковье (Россия), общая площадь — 680 м2
    Апартаменты в ЖК Престижино, Минск (Беларусь), общая площадь — 72 м2, KURILOVICH DESIGN & ARCHITECTURE KURILOVICH DESIGN & ARCHITECTURE
    Апартаменты в ЖК Престижино, Минск (Беларусь), общая площадь — 72 м2, KURILOVICH DESIGN & ARCHITECTURE KURILOVICH DESIGN & ARCHITECTURE
    Апартаменты в ЖК Престижино, Минск (Беларусь), общая площадь — 72 м2, KURILOVICH DESIGN & ARCHITECTURE KURILOVICH DESIGN & ARCHITECTURE
    +3
    Апартаменты в ЖК Престижино, Минск (Беларусь), общая площадь — 72 м2
    Апартаменты в Дроздах, Минск (Беларусь), общая площадь — 138 м2, KURILOVICH DESIGN & ARCHITECTURE KURILOVICH DESIGN & ARCHITECTURE
    Апартаменты в Дроздах, Минск (Беларусь), общая площадь — 138 м2, KURILOVICH DESIGN & ARCHITECTURE KURILOVICH DESIGN & ARCHITECTURE
    Апартаменты в Дроздах, Минск (Беларусь), общая площадь — 138 м2, KURILOVICH DESIGN & ARCHITECTURE KURILOVICH DESIGN & ARCHITECTURE
    +10
    Апартаменты в Дроздах, Минск (Беларусь), общая площадь — 138 м2
    Апартаменты в ЖК Чайковский, Минск (Беларусь), общая площадь — 65 м2, KURILOVICH DESIGN & ARCHITECTURE KURILOVICH DESIGN & ARCHITECTURE
    Апартаменты в ЖК Чайковский, Минск (Беларусь), общая площадь — 65 м2, KURILOVICH DESIGN & ARCHITECTURE KURILOVICH DESIGN & ARCHITECTURE
    Апартаменты в ЖК Чайковский, Минск (Беларусь), общая площадь — 65 м2, KURILOVICH DESIGN & ARCHITECTURE KURILOVICH DESIGN & ARCHITECTURE
    +11
    Апартаменты в ЖК Чайковский, Минск (Беларусь), общая площадь — 65 м2
    Апартаменты в ЖК VOGUE Минск (Беларусь), общая площадь — 90 м2, KURILOVICH DESIGN & ARCHITECTURE KURILOVICH DESIGN & ARCHITECTURE
    Апартаменты в ЖК VOGUE Минск (Беларусь), общая площадь — 90 м2, KURILOVICH DESIGN & ARCHITECTURE KURILOVICH DESIGN & ARCHITECTURE
    Апартаменты в ЖК VOGUE Минск (Беларусь), общая площадь — 90 м2, KURILOVICH DESIGN & ARCHITECTURE KURILOVICH DESIGN & ARCHITECTURE
    +18
    Апартаменты в ЖК VOGUE Минск (Беларусь), общая площадь — 90 м2
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    Адрес
    пр-т Победителей 9а
    220004 Minsk, Беларусь
    Беларусь
    +375-291582207 kurilovich.by
    Законное владение

    9A Pobediteley av., Minsk, Belarus

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