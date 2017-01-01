Окончила экономический факультет МГУ
имени М. В. Ломоносова, получила степень МВА в Бристольском университете. Дизайн архитектурной среды изучала в МАрхИ, продолжила обучение в колледже Сент Мартинс (London University of Arts). Работает в основном с интерьерами частных домов и квартир, имеет разработки в области дизайна общественных пространств. Участница телепроекта “Фазенда” на Первом канале.
Член Творческого союза художников России, представляет свою живопись на различных художественных выставках. Автор многочисленных публикаций о дизайне, ведет свой блог на официальном сайте программы “Квартирный вопрос”.
Свою миссию дизайнер-декоратор видит в создании гармоничного, стильного и удобного пространства, учитывающего вкусы, предпочтения и бюджет заказчика. Готова работать в любом из известных интерьерных стилей, не копируя образцы и внося неповторимую индивидуальность в каждый проект.
- Услуги
- дизайн и декорирование частных и общественных интерьеров
- Регионы обслуживания
- Москва и МО
- Награды компании
- Победитель конкурса на лучший интерьер энергоэффективного дома
ТЕХНОникольдля выставки Open Village 2017
- Адрес
-
Ленинский проспект, 30А
100000 Москва
Россия
+7-9169850999 www.anastasia-muravyeva.name