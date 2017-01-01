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Анастасия Муравьева
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 9Проекты (9) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Лучший интерьер энергоэффективного дома "ТехноНИКОЛЬ" для выставки Open Village 2017, Анастасия Муравьева Анастасия Муравьева Спальня в стиле модерн
    Лучший интерьер энергоэффективного дома "ТехноНИКОЛЬ" для выставки Open Village 2017, Анастасия Муравьева Анастасия Муравьева Ванная комната в стиле модерн
    Лучший интерьер энергоэффективного дома "ТехноНИКОЛЬ" для выставки Open Village 2017, Анастасия Муравьева Анастасия Муравьева Гостиная в стиле модерн
    +8
    Лучший интерьер энергоэффективного дома "ТехноНИКОЛЬ" для выставки Open Village 2017
    Солнечная гостиная для телеролграммы "Фазенда", Анастасия Муравьева Анастасия Муравьева Гостиная в стиле кантри Дерево
    Солнечная гостиная для телеролграммы "Фазенда", Анастасия Муравьева Анастасия Муравьева Гостиная в стиле кантри
    Солнечная гостиная для телеролграммы "Фазенда", Анастасия Муравьева Анастасия Муравьева Гостиная в стиле кантри
    +12
    Солнечная гостиная для телеролграммы "Фазенда"
    Голландская кухня для многодетной мамы. Телепроект для программы "Фазенда", Анастасия Муравьева Анастасия Муравьева Кухня в стиле модерн
    Голландская кухня для многодетной мамы. Телепроект для программы "Фазенда", Анастасия Муравьева Анастасия Муравьева Кухня в стиле модерн
    Голландская кухня для многодетной мамы. Телепроект для программы "Фазенда", Анастасия Муравьева Анастасия Муравьева Кухня в стиле модерн
    +5
    Голландская кухня для многодетной мамы. Телепроект для программы "Фазенда"
    Яркая классика в ЖК "Триколор", Анастасия Муравьева Анастасия Муравьева Кухня в классическом стиле
    Яркая классика в ЖК "Триколор", Анастасия Муравьева Анастасия Муравьева Гостиная в классическом стиле
    Яркая классика в ЖК "Триколор", Анастасия Муравьева Анастасия Муравьева Гостиная в классическом стиле
    +5
    Яркая классика в ЖК "Триколор"
    Легкий, светлый, элегантный, Анастасия Муравьева Анастасия Муравьева Гостиная в классическом стиле
    Легкий, светлый, элегантный, Анастасия Муравьева Анастасия Муравьева Гостиная в классическом стиле
    Легкий, светлый, элегантный, Анастасия Муравьева Анастасия Муравьева Спальня в классическом стиле
    +3
    Легкий, светлый, элегантный
    Четырехкомнатная квартира в Москве, Анастасия Муравьева Анастасия Муравьева Спальня в классическом стиле
    Четырехкомнатная квартира в Москве, Анастасия Муравьева Анастасия Муравьева Рабочий кабинет в классическом стиле
    Четырехкомнатная квартира в Москве, Анастасия Муравьева Анастасия Муравьева Детская комнатa в классическом стиле
    +2
    Четырехкомнатная квартира в Москве
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    Окончила экономический факультет МГУ
    имени М. В. Ломоносова, получила степень МВА в Бристольском университете. Дизайн архитектурной среды изучала в МАрхИ, продолжила обучение в колледже Сент Мартинс (London University of Arts). Работает в основном с интерьерами частных домов и квартир, имеет разработки в области дизайна общественных пространств. Участница телепроекта “Фазенда” на Первом канале.

    Член Творческого союза художников России, представляет свою живопись на различных художественных выставках. Автор многочисленных публикаций о дизайне, ведет свой блог на официальном сайте программы “Квартирный вопрос”.

    Свою миссию дизайнер-декоратор видит в создании гармоничного, стильного и удобного пространства, учитывающего вкусы, предпочтения и бюджет заказчика. Готова работать в любом из известных интерьерных стилей, не копируя образцы и внося неповторимую индивидуальность в каждый проект.

    Услуги
    дизайн и декорирование частных и общественных интерьеров
    Регионы обслуживания
    Москва и МО
    Награды компании
    Победитель конкурса на лучший интерьер энергоэффективного дома ТЕХНОниколь для выставки Open Village 2017
    Адрес
    Ленинский проспект, 30А
    100000 Москва
    Россия
    +7-9169850999 www.anastasia-muravyeva.name
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