Винтажные аксессуары в интерьере

Наверное Вы не раз слышали слово винтаж. Винтажная мебель, винтажные украшения, винтажный декор для дома. Так что же такое, этот винтаж? Давайте разберемся.Начнем с того, что четкого определения этому термину нет, и дизайнеры до с…

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