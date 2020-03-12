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anydesign
Дизайнеры интерьера Минск, Беларусь
Обзор 9Проекты (9) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Современный загородный стиль, anydesign anydesign Столовая комната в скандинавском стиле
    Современный загородный стиль, anydesign anydesign Столовая комната в скандинавском стиле
    Современный загородный стиль, anydesign anydesign Кухня в скандинавском стиле
    +13
    Современный загородный стиль
    Современный минимализм, anydesign anydesign Столовая комната в стиле минимализм
    Современный минимализм, anydesign anydesign Столовая комната в стиле минимализм
    Современный минимализм, anydesign anydesign Кухня в стиле минимализм
    +10
    Современный минимализм
    Салон Мебели Сквирел Poltrona Frau, anydesign anydesign Конференц-центры в стиле лофт
    Салон Мебели Сквирел Poltrona Frau, anydesign anydesign Конференц-центры в стиле лофт
    Салон Мебели Сквирел Poltrona Frau, anydesign anydesign Конференц-центры в стиле лофт
    +13
    Салон Мебели Сквирел Poltrona Frau
    Французская классика, anydesign anydesign Столовая комната в классическом стиле Бирюзовый
    Французская классика, anydesign anydesign Кухня в классическом стиле Белый
    Французская классика, anydesign anydesign Кухня в классическом стиле Мрамор Белый
    +6
    Французская классика
    Сочетание стилей, anydesign anydesign Гостиные в эклектичном стиле
    Сочетание стилей, anydesign anydesign Кухни в эклектичном стиле Бирюзовый
    Сочетание стилей, anydesign anydesign Кухни в эклектичном стиле Бирюзовый
    +6
    Сочетание стилей
    Второй свет, anydesign anydesign Гостиная в классическом стиле Серый
    Второй свет, anydesign anydesign Столовая комната в классическом стиле Белый
    Второй свет, anydesign anydesign Гостиная в классическом стиле Серый
    +9
    Второй свет
    Показать все 9 проекты

    Мы всегда открыты для новых, амбициозных и ярких дизайн-проектов.  

    Тщательный анализ, рациональный подход ко всем аспектам проекта, простая процедура реализации и как результат Ваш ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ интерьер. Именно так мы определяем свою конечную цель.

    Услуги
    1. Разработка комплексного дизайн-проекта интерьеров. 2. Разработка дизайн-концепции (декорирование).
    Регионы обслуживания
    по всему миру и Минск, Беларусь
    Адрес
    220136 Минск, Беларусь
    Беларусь
    +375-296985592 www.youtube.com/channel/UCjxX5rt-27U4gnCidnmVi4A?
    Законное владение

    Беларусь. Минск.

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