Мы всегда открыты для новых, амбициозных и ярких дизайн-проектов.
Тщательный анализ, рациональный подход ко всем аспектам проекта, простая процедура реализации и как результат Ваш ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ интерьер. Именно так мы определяем свою конечную цель.
- Услуги
- 1. Разработка комплексного дизайн-проекта интерьеров. 2. Разработка дизайн-концепции (декорирование).
- Регионы обслуживания
- по всему миру и Минск, Беларусь
- Адрес
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220136 Минск, Беларусь
Беларусь
+375-296985592 www.youtube.com/channel/UCjxX5rt-27U4gnCidnmVi4A?
Беларусь. Минск.