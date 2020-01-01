Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
L.DesignStudio
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 6Проекты (6) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • ЖК Сити Парк, L.DesignStudio L.DesignStudio Гостиная в стиле модерн
    ЖК Сити Парк, L.DesignStudio L.DesignStudio Гостиная в стиле модерн
    ЖК Сити Парк, L.DesignStudio L.DesignStudio Гостиная в стиле модерн
    +24
    ЖК Сити Парк
    Дизайн-проект двухкомнатной квартиры в современном стиле, L.DesignStudio L.DesignStudio Гостиные в эклектичном стиле
    Дизайн-проект двухкомнатной квартиры в современном стиле, L.DesignStudio L.DesignStudio Гостиные в эклектичном стиле
    Дизайн-проект двухкомнатной квартиры в современном стиле, L.DesignStudio L.DesignStudio Гостиные в эклектичном стиле
    +10
    Дизайн-проект двухкомнатной квартиры в современном стиле
    Дизайн-проект интерьера в современном стиле, L.DesignStudio L.DesignStudio Гостиные в эклектичном стиле
    Дизайн-проект интерьера в современном стиле, L.DesignStudio L.DesignStudio Гостиные в эклектичном стиле
    Дизайн-проект интерьера в современном стиле, L.DesignStudio L.DesignStudio Гостиные в эклектичном стиле
    +17
    Дизайн-проект интерьера в современном стиле
    Дом к коттеджном поселке, L.DesignStudio L.DesignStudio Столовая комната в классическом стиле
    Дом к коттеджном поселке, L.DesignStudio L.DesignStudio Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    Дом к коттеджном поселке, L.DesignStudio L.DesignStudio Гостиная в классическом стиле
    +5
    Дом к коттеджном поселке
    Квартира-студия в стиле лофт, L.DesignStudio L.DesignStudio Гостиная в стиле лофт
    Квартира-студия в стиле лофт, L.DesignStudio L.DesignStudio Гостиная в стиле лофт
    Квартира-студия в стиле лофт, L.DesignStudio L.DesignStudio Кухня в стиле лофт
    +5
    Квартира-студия в стиле лофт
    Трехкомнатная квартира в стиле современная классика, L.DesignStudio L.DesignStudio Гостиная в классическом стиле
    Трехкомнатная квартира в стиле современная классика, L.DesignStudio L.DesignStudio Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    Трехкомнатная квартира в стиле современная классика, L.DesignStudio L.DesignStudio Гостиная в классическом стиле
    +6
    Трехкомнатная квартира в стиле современная классика

    Создаем дизайн-проекты жилых интерьеров под «ключ», а также возможна реализация каждого этапа по отдельности.

    Продукт компании – это не просто картинки, а рабочие и функциональные проекты, которые легко воплощаются в жизнь нашими опытными сотрудниками.

    Услуги
    • дизайн интерьера
    • дизайн квартир
    • дизайн домов
    • дизайн-проект
    • дизайн интерьера под ключ
    Регионы обслуживания
    Москва и Московская область
    Адрес
    Кочновский проезд, д. 4, корп. 2
    125319 Москва
    Россия
    +7-9859846363 ldesign.studio
      Add SEO element