HelenDesign — это студия интерьера Елены Савченко. За время работы дизайнером интерьера мною было спроектировано около 60 объектов, среди них интерьеры коттеджей, таунхаусов, апартаментов, квартир, общественные интерьеры ресторанов, гостиниц, учебных заведений и офисов, а также был разработан дизайн-проект загородного дома от планировок, общего вида до фасадов. Студия сотрудничает с проверенными поставщиками, которые обеспечивают комплектацию объектов, а квалифицированные строительные бригады выполняют работу с большой точностью.
- Услуги
- Дизайн жилых и общественных интерьеров: проект
- реализация
- оснащение
- декорирование
- Регионы обслуживания
- Москва и МО
- Награды компании
- PinWin 1, 2, 5 сезоны
- Адрес
-
Нижняя Сыромятническая, 10.
105120 Москва
Россия
+7-9169238911 helen-de-sign.ru
Щелково МО, ул. Рабочая, 22