HelenDesign — это студия интерьера Елены Савченко. За время работы дизайнером интерьера мною было спроектировано около 60 объектов, среди них интерьеры коттеджей, таунхаусов, апартаментов, квартир, общественные интерьеры ресторанов, гостиниц, учебных заведений и офисов, а также был разработан дизайн-проект загородного дома от планировок, общего вида до фасадов. Студия сотрудничает с проверенными поставщиками, которые обеспечивают комплектацию объектов, а квалифицированные строительные бригады выполняют работу с большой точностью.