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Helen-Design
Дизайнеры Москва
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Проекты

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    • Дом в коттеджном поселке "Зимний Сад", Helen-Design Helen-Design Гостиная в классическом стиле
    Дом в коттеджном поселке "Зимний Сад", Helen-Design Helen-Design Гостиная в классическом стиле
    Дом в коттеджном поселке "Зимний Сад", Helen-Design Helen-Design Гостиная в классическом стиле
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    Дом в коттеджном поселке "Зимний Сад"

    HelenDesign — это студия интерьера Елены Савченко. За время работы дизайнером интерьера мною было спроектировано около 60 объектов, среди них интерьеры коттеджей, таунхаусов, апартаментов, квартир, общественные интерьеры ресторанов, гостиниц, учебных заведений и офисов, а также был разработан дизайн-проект загородного дома от планировок, общего вида до фасадов. Студия сотрудничает с проверенными поставщиками, которые обеспечивают комплектацию объектов, а квалифицированные строительные бригады выполняют работу с большой точностью.

    Услуги
    • Дизайн жилых и общественных интерьеров: проект
    • реализация
    • оснащение
    • декорирование
    Регионы обслуживания
    Москва и МО
    Награды компании
    PinWin 1, 2, 5 сезоны
    Адрес
    Нижняя Сыромятническая, 10.
    105120 Москва
    Россия
    +7-9169238911 helen-de-sign.ru
    Законное владение

    Щелково МО, ул. Рабочая, 22

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