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AGRAFFE design
Дизайнеры интерьера Калининград
Обзор 4Проекты (4) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Квартира в г.Калининграде, AGRAFFE design AGRAFFE design Гостиная в стиле минимализм
    Квартира в г.Калининграде, AGRAFFE design AGRAFFE design Гостиная в стиле минимализм
    Квартира в г.Калининграде, AGRAFFE design AGRAFFE design Гостиная в стиле минимализм
    +7
    Квартира в г.Калининграде
    Квартира в г. Зеленоградске, AGRAFFE design AGRAFFE design Гостиная в классическом стиле
    Квартира в г. Зеленоградске, AGRAFFE design AGRAFFE design Гостиная в классическом стиле
    Квартира в г. Зеленоградске, AGRAFFE design AGRAFFE design Гостиная в классическом стиле
    +7
    Квартира в г. Зеленоградске
    Дом в г.Калининграде, AGRAFFE design AGRAFFE design Дома в классическом стиле
    Дом в г.Калининграде, AGRAFFE design AGRAFFE design Дома в классическом стиле
    Дом в г.Калининграде, AGRAFFE design AGRAFFE design Дома в классическом стиле
    +34
    Дом в г.Калининграде
    Квартира в г.Калининграде, AGRAFFE design AGRAFFE design Гостиная в классическом стиле
    Квартира в г.Калининграде, AGRAFFE design AGRAFFE design Гостиная в классическом стиле
    Квартира в г.Калининграде, AGRAFFE design AGRAFFE design Гостиная в классическом стиле
    +9
    Квартира в г.Калининграде

    Мы продаем не услугу, мы продаем результат.
    Задача фирмы заключается в практическом воплощении задуманных идей. Философия нашей компании формируется из теории о том, что пространство отражает уникальную личность владельца, в сочетании с функциональностью.

    Услуги
    • Проектирование общественных (дизайн офиса
    • дизайн магазина
    • дизайн помещений специального назначения) и жилых интерьеров (дизайн квартиры
    • Дизайн дома
    • дизайн коттеджа).
    Регионы обслуживания
    • Россия
    • г.Калининград
    • Швейцария
    • германия
    • Италия
    Адрес
    236001 Калининград
    Россия
    +7-9114505210 agraffedesign.com

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