Мы продаем не услугу, мы продаем результат.
Задача фирмы заключается в практическом воплощении задуманных идей. Философия нашей компании формируется из теории о том, что пространство отражает уникальную личность владельца, в сочетании с функциональностью.
- Услуги
- Проектирование общественных (дизайн офиса
- дизайн магазина
- дизайн помещений специального назначения) и жилых интерьеров (дизайн квартиры
- Дизайн дома
- дизайн коттеджа).
- Регионы обслуживания
- Россия
- г.Калининград
- Швейцария
- германия
- Италия
- Адрес
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236001 Калининград
Россия
+7-9114505210 agraffedesign.com