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Магазин красивой мебели ТРЮ-МО
Мебель и аксессуары Москва
Обзор 3Проекты (3) 1Книги идей (1)
Отзыв (3)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Мебель в стиле прованс из массива дуба IVORY ELE (Англия), Магазин красивой мебели ТРЮ-МО Магазин красивой мебели ТРЮ-МО Спальная комната Шкафы для одежды и комоды Твердая древесина Эффект древесины
    Мебель в стиле прованс из массива дуба IVORY ELE (Англия), Магазин красивой мебели ТРЮ-МО Магазин красивой мебели ТРЮ-МО ГостинаяШкафы и серванты Твердая древесина Эффект древесины
    Мебель в стиле прованс из массива дуба IVORY ELE (Англия), Магазин красивой мебели ТРЮ-МО Магазин красивой мебели ТРЮ-МО ГостинаяДиваны и журнальные столики Твердая древесина Эффект древесины
    Мебель в стиле прованс из массива дуба IVORY ELE (Англия)
    Интерьеры от фабрики ELE (Англия), Магазин красивой мебели ТРЮ-МО Магазин красивой мебели ТРЮ-МО Гостиная в стиле кантри Дерево Бежевый
    Интерьеры от фабрики ELE (Англия), Магазин красивой мебели ТРЮ-МО Магазин красивой мебели ТРЮ-МО Гостиная в стиле кантри
    Интерьеры от фабрики ELE (Англия), Магазин красивой мебели ТРЮ-МО Магазин красивой мебели ТРЮ-МО Гостиная в стиле кантри
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    Интерьеры от фабрики ELE (Англия)
    Магазин красивой мебели ТРЮ-МО в Москве, Магазин красивой мебели ТРЮ-МО Магазин красивой мебели ТРЮ-МО Конференц-центры в стиле кантри
    Магазин красивой мебели ТРЮ-МО в Москве, Магазин красивой мебели ТРЮ-МО Магазин красивой мебели ТРЮ-МО Конференц-центры в стиле кантри
    Магазин красивой мебели ТРЮ-МО в Москве, Магазин красивой мебели ТРЮ-МО Магазин красивой мебели ТРЮ-МО Конференц-центры в стиле кантри
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    Магазин красивой мебели ТРЮ-МО в Москве

    В магазине красивой мебели Трю-Мо мы не просто продаем мебель! Мы любим свое дело и помогаем покупателям создавать комфортные и стильные интерьеры! У нас вы можете найти мебель прованс, мебель в стиле кантри, современную классику, а также другие популярные стили дизайна: винтаж, лофт, скандинавский стиль. В нашем магазине представлена мебель из самых разных стран (мебель Италии, Франции, Румынии, Английская мебель и др). Благодаря налаженным связям с нашими производителями, мы можем на заказ менять цвет мебели, тип отделки, фурнитуру, размеры, внутреннее наполнение, чтобы каждый предмет идеально вписывался в задуманный или уже имеющийся интерьер. Помимо этого, мы предлагаем широкий выбор садовой плетеной мебели из искусственного ротанга и садовых ваз. 

    Если вас интересует мебель в стилях прованс, кантри, современная классика, винтаж, лофт; вы ищете, декор для интерьера или плетеную мебель из искусственного ротанга, а может быть, что-то еще, то, придя к нам, вы получите именно то, что искали, потому что наша главная цель — интерьер, которым вы будете гордиться!

    Услуги
    • мебель
    • предметы интерьера для всего дома в стилях: прованс
    • Кантри
    • современная классика
    Регионы обслуживания
    • Москва
    • доставка по всей России
    Адрес
    1-й Щипковский пер., д. 4, МЦ Твинстор, 1 этаж, стенд B23
    115093 Москва
    Россия
    +7-4993403375 www.tru-mo.ru

    Отзыв

    Igor A.Kovalev
    больше 4 лет назад
    Sergey M
    около 4 лет назад
    Григорий Марин
    Ужасное качество мебели!! По стенке шкафа через неделю после покупки пошла трещина, мои же претензии работнички магазина динамят! За такие деньги получил кусок дров!
    больше 6 лет назад
    Показать все отзывы – 3
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