В магазине красивой мебели Трю-Мо мы не просто продаем мебель! Мы любим свое дело и помогаем покупателям создавать комфортные и стильные интерьеры! У нас вы можете найти мебель прованс, мебель в стиле кантри, современную классику, а также другие популярные стили дизайна: винтаж, лофт, скандинавский стиль. В нашем магазине представлена мебель из самых разных стран (мебель Италии, Франции, Румынии, Английская мебель и др). Благодаря налаженным связям с нашими производителями, мы можем на заказ менять цвет мебели, тип отделки, фурнитуру, размеры, внутреннее наполнение, чтобы каждый предмет идеально вписывался в задуманный или уже имеющийся интерьер. Помимо этого, мы предлагаем широкий выбор садовой плетеной мебели из искусственного ротанга и садовых ваз.

Если вас интересует мебель в стилях прованс, кантри, современная классика, винтаж, лофт; вы ищете, декор для интерьера или плетеную мебель из искусственного ротанга, а может быть, что-то еще, то, придя к нам, вы получите именно то, что искали, потому что наша главная цель — интерьер, которым вы будете гордиться!