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tatarintsevadesign
Дизайнеры интерьера Odessa
Обзор 13Проекты (13) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Квартира-студия. Одесса, tatarintsevadesign tatarintsevadesign Гостиная в стиле модерн
    Квартира-студия. Одесса, tatarintsevadesign tatarintsevadesign Гостиная в стиле модерн
    Квартира-студия. Одесса, tatarintsevadesign tatarintsevadesign Кухня в стиле модерн
    +12
    Квартира-студия. Одесса
    Современная квартира в Минске, tatarintsevadesign tatarintsevadesign Кухня в стиле модерн
    Современная квартира в Минске, tatarintsevadesign tatarintsevadesign Гостиная в стиле модерн
    Современная квартира в Минске, tatarintsevadesign tatarintsevadesign Гостиная в стиле модерн
    +9
    Современная квартира в Минске
    Классика Киев, tatarintsevadesign tatarintsevadesign Гостиная в классическом стиле
    Классика Киев, tatarintsevadesign tatarintsevadesign Гостиная в классическом стиле
    Классика Киев, tatarintsevadesign tatarintsevadesign Гостиная в классическом стиле
    +6
    Классика Киев
    Эко-квартира, tatarintsevadesign tatarintsevadesign Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    Эко-квартира, tatarintsevadesign tatarintsevadesign Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    Эко-квартира, tatarintsevadesign tatarintsevadesign Гостиная в классическом стиле
    +17
    Эко-квартира
    Квартира-Студия , tatarintsevadesign tatarintsevadesign Гостиная в средиземноморском стиле
    Квартира-Студия , tatarintsevadesign tatarintsevadesign Кухня в средиземноморском стиле
    Квартира-Студия , tatarintsevadesign tatarintsevadesign Кухня в средиземноморском стиле
    +2
    Квартира-Студия
    Сочный минимализм, tatarintsevadesign tatarintsevadesign Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    Сочный минимализм, tatarintsevadesign tatarintsevadesign Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    Сочный минимализм, tatarintsevadesign tatarintsevadesign Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    +21
    Сочный минимализм
    Показать все 13 проекты

    Татаринцева Александра

    Специализация: Дизайн интерьеров, 3D визуализация, декорирование.   

    Образование:   Государственная  Республиканская Гимназия-колледж искусств им. И.Ахремчика. Художественный факультет. Минский Государственный Архитектурно-Строительный Колледж. Факультет-Дизайн. Специальность-Дизайнер.   

    Опыт работы: от 5 до 10 лет   

    Прикладные знания: 3ds Max Vray Photoshop  AutoCAD

    Услуги
    Дизайн интерьера
    Регионы обслуживания
    • Беларусь
    • Украина
    • Россия
    • Польша
    • Казахстан
    • Молдова
    • германия
    Адрес
    Odessa
    65074 Odessa
    Украина
    +380-955062065 tatarintsevadesign.wix.com/interiors

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