Татаринцева Александра
Специализация: Дизайн интерьеров, 3D визуализация, декорирование.
Образование: Государственная Республиканская Гимназия-колледж искусств им. И.Ахремчика. Художественный факультет. Минский Государственный Архитектурно-Строительный Колледж. Факультет-Дизайн. Специальность-Дизайнер.
Опыт работы: от 5 до 10 лет
Прикладные знания: 3ds Max Vray Photoshop AutoCAD
- Услуги
- Дизайн интерьера
- Регионы обслуживания
- Беларусь
- Украина
- Россия
- Польша
- Казахстан
- Молдова
- германия
- Адрес
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Odessa
65074 Odessa
Украина
+380-955062065 tatarintsevadesign.wix.com/interiors