Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Lauri Brothers
Дизайнеры интерьера Киев
Обзор 0Проекты (0) 0Книги идей (0)
Отзыв (14)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль
Новый проект
  • Стать Премиум
    • Lauri Brothers
    Lauri Brothers
    Lauri Brothers
    +31
    Нажмите, чтобы закончить

    У нас нет клиентов!

    Все, кто приходят к нам за дизайном, становятся нашими друзьями.

    Только так можно сделать самое главное в оформлении интерьера – понять того, кто будет в нем жить или работать. Пространство должно быть комфортным и функциональным. Но универсальных формул, которые позволили бы решить эти задачи, не существует. Мы зададим вам вопросы и сформируем понимание уюта, комфорта и функциональности. Каждый из проектов Lauri Brothers – это удобное пространство, в котором приятно жить и творить. У нас нет ограничений. Мы не боимся экспериментов и смелых решений, а при создании интерьеров ориентируемся только на современные тенденции.

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • архитектура
    • авторское сопровождение
    • реализация дизайна интерьера
    Регионы обслуживания
    Киев
    Адрес
    Ул. Владимирская, 18/2
    01025 Киев
    Украина
    +380-971493664 lauribrothers.com

    Отзыв

    Anna Poddubniak
    Хорошая студия, ребята отвечают за результат! Работали над проектом квартиры под ключ, всем довольны!
    5 месяцев назад
    Лола Сереброва
    Очень сомнительного класса контора. Работают люди абсолютно не понимающие, что такое ремонт и какой результат расчитывать увидеть люди. Идеи, предложенные дизайнерами этой конторы, очень хорошо смотрятся на бумаге, но абсолютно не совместимы с жизненным комфортом и практичным пользованием. Непонятно только откуда так распиарились с таким «качеством».
    6 месяцев назад
    Aleksandra
    Чудесная компания, приятные люди, классная команда. Цена действительно равна качеству.
    9 месяцев назад
    Показать все отзывы – 14
      Add SEO element