У нас нет клиентов!
Все, кто приходят к нам за дизайном, становятся нашими друзьями.
Только так можно сделать самое главное в оформлении интерьера – понять того, кто будет в нем жить или работать. Пространство должно быть комфортным и функциональным. Но универсальных формул, которые позволили бы решить эти задачи, не существует. Мы зададим вам вопросы и сформируем понимание уюта, комфорта и функциональности. Каждый из проектов Lauri Brothers – это удобное пространство, в котором приятно жить и творить. У нас нет ограничений. Мы не боимся экспериментов и смелых решений, а при создании интерьеров ориентируемся только на современные тенденции.
- Услуги
- Дизайн интерьера
- архитектура
- авторское сопровождение
- реализация дизайна интерьера
- Регионы обслуживания
- Киев
- Адрес
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Ул. Владимирская, 18/2
01025 Киев
Украина
+380-971493664 lauribrothers.com