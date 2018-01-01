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Студия дизайна интерьеров Ольги Гусевой
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург
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Проекты

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  • Стать Премиум
    • Реализованный проект загородного дома под Петербургом, Студия дизайна интерьеров Ольги Гусевой Студия дизайна интерьеров Ольги Гусевой Столовая комната в скандинавском стиле
    Реализованный проект загородного дома под Петербургом, Студия дизайна интерьеров Ольги Гусевой Студия дизайна интерьеров Ольги Гусевой Гостиная в скандинавском стиле
    Реализованный проект загородного дома под Петербургом, Студия дизайна интерьеров Ольги Гусевой Студия дизайна интерьеров Ольги Гусевой Гостиная в скандинавском стиле
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    Реализованный проект загородного дома под Петербургом

    Интерьерное бюро Ольги Гусевой – это то самое место, в котором рождается гармоничный и эффектный дизайн интерьера. 

    Накопив внушительный опыт, мы предлагаем нашим клиентам небанальные, продуманные решения, которые наилучшим образом раскрывают пожелания заказчиков, а также их индивидуальность.

    Услуги
    • Визуализация интерьера
    • Выбор мебели
    • Дизайн лоджии
    • Дизайн ванной комнаты
    • Дизайн винного погреба
    • Дизайн детской
    • Дизайн детской спальни
    • Дизайн жалюзи и занавесок на заказ
    • Дизайн и строительство мастерской
    • Дизайн игровой комнаты
    • Дизайн освещения
    • ЕвроРемонт
    • Ковры/коврики на заказ
    • Мебель на заказ
    • План дома.
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    Регионы обслуживания
    • Санкт-Петербург – Ленинградская область
    • Москва – Московская область.
    Награды компании
    • Best of Houzz 2018 – Клиентский рейтинг
    • Сообщество Houzz оценило этого профессионала за лучшее качество обслуживания клиентов.
    Адрес
    190000 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9681818464 gusevashubina.ru
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