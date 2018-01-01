Интерьерное бюро Ольги Гусевой – это то самое место, в котором рождается гармоничный и эффектный дизайн интерьера.
Накопив внушительный опыт, мы предлагаем нашим клиентам небанальные, продуманные решения, которые наилучшим образом раскрывают пожелания заказчиков, а также их индивидуальность.
- Услуги
- Визуализация интерьера
- Выбор мебели
- Дизайн лоджии
- Дизайн ванной комнаты
- Дизайн винного погреба
- Дизайн детской
- Дизайн детской спальни
- Дизайн жалюзи и занавесок на заказ
- Дизайн и строительство мастерской
- Дизайн игровой комнаты
- Дизайн освещения
- ЕвроРемонт
- Ковры/коврики на заказ
- Мебель на заказ
- План дома.
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- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург – Ленинградская область
- Москва – Московская область.
- Награды компании
- Best of Houzz 2018 – Клиентский рейтинг
- Сообщество Houzz оценило этого профессионала за лучшее качество обслуживания клиентов.
- Адрес
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190000 Санкт-Петербург
Россия
+7-9681818464 gusevashubina.ru