Архитектурная студия IND Archdesign — создание индивидуальных, концептуальных проектов. Уникальные и необычные решения в области архитектуры и дизайна интерьеров частных домов и квартир, ландшафтный дизайн.
Проекты студии реализованы в России, Испании, Черногории и Казахстане. Мы стремимся расширить этот список, участвуя в престижных международных конкурсах.
- Услуги
- Архитектура и дизайн интерьеров
- Регионы обслуживания
- Вся Россия
- европа
- Центральная Азия
- Москва
- Адрес
-
ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10 стр. 2,
105120 Москва
Россия
+84-955066816 www.indarchdesign.ru
105120, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10 стр. 2,