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IND Archdesign
Архитекторы Москва
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    • Дом в Сагаро, Испания, IND Archdesign IND Archdesign Ванная в средиземноморском стиле
    Дом в Сагаро, Испания, IND Archdesign IND Archdesign Детская комнатa в средиземноморском стиле
    Дом в Сагаро, Испания, IND Archdesign IND Archdesign Детская комнатa в средиземноморском стиле
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    Дом в Сагаро, Испания

    Архитектурная студия IND Archdesign — создание индивидуальных, концептуальных проектов. Уникальные и необычные решения в области архитектуры и дизайна интерьеров частных домов и квартир, ландшафтный дизайн.

    Проекты студии реализованы в России, Испании, Черногории и Казахстане. Мы стремимся расширить этот список, участвуя в престижных международных конкурсах.

    Услуги
    Архитектура и дизайн интерьеров
    Регионы обслуживания
    • Вся Россия
    • европа
    • Центральная Азия
    • Москва
    Адрес
    ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10 стр. 2,
    105120 Москва
    Россия
    +84-955066816 www.indarchdesign.ru
    Законное владение

    105120, Россия, г. Москва,  ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10 стр. 2,

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