Сейчас в нашей команде несколько человек, фанатиков своего дела, поэтому к каждому проекту мы относимся с большой любовью и всегда стараемся отработать по максимуму.
Мы убеждены,что полноценный дизайн может получится только при полном доверии и взаимной симпатии с клиентом, с которым нужно быть на одной волне. Любимые стили - современный, лофт, минимализм. Мы всегда за использование натуральных материалов, камень, дерево - одни из любимых.
- Услуги
- Дизайн интерьеров
- дизайн квартир
- дизайн кафе и ресторанов
- визуализация
- рабочие чертежи
- Регионы обслуживания
- Москва и МО
- Адрес
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119435 Москва
Россия
+7-9167967753 www.prospectmsk.ru