Сейчас в нашей команде несколько человек, фанатиков своего дела, поэтому к каждому проекту мы относимся с большой любовью и всегда стараемся отработать по максимуму.

Мы убеждены,что полноценный дизайн может получится только при полном доверии и взаимной симпатии с клиентом, с которым нужно быть на одной волне. Любимые стили - современный, лофт, минимализм. Мы всегда за использование натуральных материалов, камень, дерево - одни из любимых.