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Студия дизайна интерьеров <q>PROSPECT</q>
Дизайнеры интерьера Москва
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    Сейчас в нашей команде несколько человек, фанатиков своего дела, поэтому к каждому проекту мы относимся с большой любовью и всегда стараемся отработать по максимуму.

    Мы убеждены,что полноценный дизайн может получится только при полном доверии и взаимной симпатии с клиентом, с которым нужно быть на одной волне. Любимые стили - современный, лофт, минимализм. Мы всегда за использование натуральных материалов, камень, дерево - одни из любимых.

    Услуги
    • Дизайн интерьеров
    • дизайн квартир
    • дизайн кафе и ресторанов
    • визуализация
    • рабочие чертежи
    Регионы обслуживания
    Москва и МО
    Адрес
    119435 Москва
    Россия
    +7-9167967753 www.prospectmsk.ru
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