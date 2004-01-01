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ГК <q>Резиденция</q>
Строители Екатеринбург
Обзор 5Проекты (5) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Продается до площадью 152 м2!, ГК "Резиденция" ГК 'Резиденция' Дома в классическом стиле
    Продается до площадью 152 м2!, ГК "Резиденция" ГК 'Резиденция' Дома в классическом стиле
    Продается до площадью 152 м2!, ГК "Резиденция" ГК 'Резиденция' Дома в классическом стиле
    +6
    Продается до площадью 152 м2!
    Продается дом площадью 107 м2!, ГК "Резиденция" ГК 'Резиденция' Дома в классическом стиле
    Продается дом площадью 107 м2!, ГК "Резиденция" ГК 'Резиденция' Дома в классическом стиле
    Продается дом площадью 107 м2!, ГК "Резиденция" ГК 'Резиденция' Дома в классическом стиле
    +4
    Продается дом площадью 107 м2!
    "Резиденция в Кашино", ГК "Резиденция" ГК 'Резиденция'
    "Резиденция в Кашино", ГК "Резиденция" ГК 'Резиденция'
    "Резиденция в Кашино", ГК "Резиденция" ГК 'Резиденция'
    +4
    "Резиденция в Кашино"
    "Резиденция в Косулино", ГК "Резиденция" ГК 'Резиденция'
    "Резиденция в Косулино", ГК "Резиденция" ГК 'Резиденция'
    "Резиденция в Косулино", ГК "Резиденция" ГК 'Резиденция'
    +5
    "Резиденция в Косулино"
    "Резиденция в Первомайском", ГК "Резиденция" ГК 'Резиденция'
    "Резиденция в Первомайском", ГК "Резиденция" ГК 'Резиденция'
    "Резиденция в Первомайском", ГК "Резиденция" ГК 'Резиденция'
    +5
    "Резиденция в Первомайском"

    Группа Компаний «Резиденция» — крупный застройщик Екатеринбурга на рынке загородной недвижимости,  успешно осуществляющий свою  деятельность с 2004 года. Приоритетным направлением компании является строительство малоэтажных домов под ключ. Помимо строительства, занимается развитием коттеджных поселков.

    В структуру группы входит строительная компания и агентство недвижимости, позволяющие осуществлять полный цикл работ: создание концепций и общих идей развития проектов, архитектурное проектирование, подготовка и согласование разрешительной документации, строительство, реализация и управление построенными объектами недвижимости.

    С 2015 года активно занимается развитием коттеджных поселков: «Резиденция в Первомайском», «Резиденция в Кашино», а также «Резиденция в Косулино». Все «резиденции» находятся в пределах 20 км от Екатеринбурга, что позволяет существенно экономить время в пути. В коттеджных поселках  предоставляется несколько вариантов участков: участки под ИЖС, участки с готовыми домами, участки в лесной зоне, а также вне её!

    С 2018 года в коттеджном поселке «Резиденция в Первомайском»
    началось типовое строительство. Дом типового проекта отличается своей безопасной и эффективной конструкцией. Тщательно продуманная планировка дома, создает максимально комфортные условия для жильцов.

    Строительство домов

    Компания специализируется на строительстве малоэтажных зданий: коттеджи, загородные дома, дачи. Строительство производится как по типовым проектам, так и по индивидуальным. Площадь домов по типовым проектам составляет от 35 до 346 м2, по индивидуальным — по желанию заказчика. Также строятся дома с различными дополнительными постройками: гараж, баня, бассейн, скважина и т.д. В работе используется только надежные и качественные материалы, такие как кирпич и твинблок. 

    Застройщик ГК «Резиденция» все дома сдает с чистовой
    отделкой: клеит обои, устанавливает межкомнатные двери, полы покрыты керамогранитом и ламинатом, во всех помещениях натяжной потолок. С такой отделкой сразу же можно заезжать в дом!

    Преимущества компании:

    · Осуществляем строительство домов в независимости от времени года, строим и зимой!

    · Срок возведения дома от 3-х месяцев с гарантией на работы 5 лет.

    · Сотрудничество с банками «Сбербанк», «Альфа Банк», «Россельхозбанк», «Запсибкомбанк» и «ЛокоБанк», позволяет нам осуществлять индивидуальные условия кредитования.

    Услуги
    • строительство домов
    • продажа земельных участков
    • агентство недвижимости
    Регионы обслуживания
    Екатеринбург
    Адрес
    ул. Розы Люксембург, 49, офис 606, 607
    620000 Екатеринбург
    Россия
    +7-3432887373 residence-group.ru
    Законное владение

    г. Екатеринбург, БЦ "Онегин", ул. Розы Люксембург, 49, офис 606, 607

    Отзыв

    Анастасия «Miss_Toni» Третиных
    Добрый день. Хотелось бы оставить благодарственный отзыв о проделанной работе данной компании. Искали много фирм для строительства дома и наш выбор пал на Резиденцию. И знаете мы не прогадали. Все было сделано в установленные сроки, качественно и грамотно. В процессе строительства нам неоднократно помогали с выбором тех или иных материалов. Чтобы было не сильно дорого, но качественно. Отдельно хотела выразить благодарность Александру и Владимиру. Знаю точно, что сюда ещё не раз обратимся) впереди ещё крыльцо, гараж)
    9 месяцев назад
    Иван Иванов
    больше 1 года назад
    Anton Maksimov
    больше 3 лет назад
    Показать все отзывы – 6
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