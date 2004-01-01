Группа Компаний «Резиденция» — крупный застройщик Екатеринбурга на рынке загородной недвижимости, успешно осуществляющий свою деятельность с 2004 года. Приоритетным направлением компании является строительство малоэтажных домов под ключ. Помимо строительства, занимается развитием коттеджных поселков.

В структуру группы входит строительная компания и агентство недвижимости, позволяющие осуществлять полный цикл работ: создание концепций и общих идей развития проектов, архитектурное проектирование, подготовка и согласование разрешительной документации, строительство, реализация и управление построенными объектами недвижимости.

С 2015 года активно занимается развитием коттеджных поселков: «Резиденция в Первомайском», «Резиденция в Кашино», а также «Резиденция в Косулино». Все «резиденции» находятся в пределах 20 км от Екатеринбурга, что позволяет существенно экономить время в пути. В коттеджных поселках предоставляется несколько вариантов участков: участки под ИЖС, участки с готовыми домами, участки в лесной зоне, а также вне её!

С 2018 года в коттеджном поселке «Резиденция в Первомайском»

началось типовое строительство. Дом типового проекта отличается своей безопасной и эффективной конструкцией. Тщательно продуманная планировка дома, создает максимально комфортные условия для жильцов.

Строительство домов

Компания специализируется на строительстве малоэтажных зданий: коттеджи, загородные дома, дачи. Строительство производится как по типовым проектам, так и по индивидуальным. Площадь домов по типовым проектам составляет от 35 до 346 м2, по индивидуальным — по желанию заказчика. Также строятся дома с различными дополнительными постройками: гараж, баня, бассейн, скважина и т.д. В работе используется только надежные и качественные материалы, такие как кирпич и твинблок.

Застройщик ГК «Резиденция» все дома сдает с чистовой

отделкой: клеит обои, устанавливает межкомнатные двери, полы покрыты керамогранитом и ламинатом, во всех помещениях натяжной потолок. С такой отделкой сразу же можно заезжать в дом!

Преимущества компании:

· Осуществляем строительство домов в независимости от времени года, строим и зимой!

· Срок возведения дома от 3-х месяцев с гарантией на работы 5 лет.

· Сотрудничество с банками «Сбербанк», «Альфа Банк», «Россельхозбанк», «Запсибкомбанк» и «ЛокоБанк», позволяет нам осуществлять индивидуальные условия кредитования.