AE details - прямой поставщик премиальной мебели, освещения, декора и других предметов интерьера из Италии, Франции, Испании, Португалии, Англии, Греции и США. К Вашим услугам неограниченный ассортимент от молодых до самых известных фабрик - производителей.
Мы доставляем по САМЫМ ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ до дома в РФ и Европу.
Есть предложение от других компаний, то приносите нам проформу, мы сделаем Вам дешевле!
- Услуги
- 3D визуализации
- подбор мебели нашими специалистами
- доставка мебели до дома
- Регионы обслуживания
- РФ, Белорусь и Европа
- Адрес
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пр. Ломоносовский, д. 25, к. 3
119311 Москва
Россия
+7-4951077778 aedetails.ru
Законное владение
119311, г. Москва, пр. Ломоносовский, д. 25, к. 3