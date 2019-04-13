FISHEYE Architecture & Design оказывает комплекс услуг по разработке дизайна интерьера и его реализации. Это проектирование, авторский надзор, комплектация мебелью, освещением, сантехникой, декоративными и строительными материалами, организация ремонтных работ, согласование перепланировок. Мы работаем с 2009 года и на сегодняшний день являемся одной из самых стабильных студий в Санкт-Петербурге и России. Мы также беремся за удаленные проекты для заказчиков из других городов и государств.

За время работы мы обрели достаточный опыт и знания, чтобы предложить качественный продукт, а отлаженная схема ведения проекта позволяет нам легко регулировать процессы.

В своих проектах мы решаем вопросы функционала и эксплуатации, которые стоят перед клиентом. Мы создаем жилье, отвечающее всем требованиям его обитателя, привычное и интуитивно понятное в отношении повседневных дел. Каждый проект — это отражение привычек, стиля и образа жизни нашего клиента, совокупность индивидуальных черт, присущих только ему и его близким людям.