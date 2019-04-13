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FISHEYE Architecture &amp; Design
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург, Россия
Обзор 14Проекты (14) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Маленькая Шотландия, FISHEYE Architecture & Design FISHEYE Architecture & Design Коридор, прихожая и лестница в стиле лофт
    Маленькая Шотландия, FISHEYE Architecture & Design FISHEYE Architecture & Design Коридор, прихожая и лестница в стиле лофт
    Маленькая Шотландия, FISHEYE Architecture & Design FISHEYE Architecture & Design Спальня в стиле лофт
    +6
    Маленькая Шотландия
    Минимализм на Петровском проспекте, FISHEYE Architecture & Design FISHEYE Architecture & Design Кухонные блоки
    Минимализм на Петровском проспекте, FISHEYE Architecture & Design FISHEYE Architecture & Design Кухонные блоки
    Минимализм на Петровском проспекте, FISHEYE Architecture & Design FISHEYE Architecture & Design Кухонные блоки
    +14
    Минимализм на Петровском проспекте
    Проект квартиры "Вокруг света", FISHEYE Architecture & Design FISHEYE Architecture & Design Гостиные в эклектичном стиле
    Проект квартиры "Вокруг света", FISHEYE Architecture & Design FISHEYE Architecture & Design Гостиные в эклектичном стиле
    Проект квартиры "Вокруг света", FISHEYE Architecture & Design FISHEYE Architecture & Design Гостиные в эклектичном стиле
    +8
    Проект квартиры "Вокруг света"
    Проект в ЖК "Крестовский De Luxe", FISHEYE Architecture & Design FISHEYE Architecture & Design Гостиная в стиле модерн
    Проект в ЖК "Крестовский De Luxe", FISHEYE Architecture & Design FISHEYE Architecture & Design Гостиная в стиле модерн
    Проект в ЖК "Крестовский De Luxe", FISHEYE Architecture & Design FISHEYE Architecture & Design Гостиная в стиле модерн
    +10
    Проект в ЖК "Крестовский De Luxe"
    Лофт на Союзном проспекте, FISHEYE Architecture & Design FISHEYE Architecture & Design Кухонные блоки
    Лофт на Союзном проспекте, FISHEYE Architecture & Design FISHEYE Architecture & Design Кухонные блоки
    Лофт на Союзном проспекте, FISHEYE Architecture & Design FISHEYE Architecture & Design Кухня в стиле модерн
    +9
    Лофт на Союзном проспекте
    Фьюжн на Заозёрной, FISHEYE Architecture & Design FISHEYE Architecture & Design Гостиная в стиле модерн
    Фьюжн на Заозёрной, FISHEYE Architecture & Design FISHEYE Architecture & Design Кухня в стиле модерн
    Фьюжн на Заозёрной, FISHEYE Architecture & Design FISHEYE Architecture & Design Кухня в стиле модерн
    +27
    Фьюжн на Заозёрной
    Показать все 14 проекты

    FISHEYE Architecture & Design оказывает комплекс услуг по разработке дизайна интерьера и его реализации. Это проектирование, авторский надзор, комплектация мебелью, освещением, сантехникой, декоративными и строительными материалами, организация ремонтных работ, согласование перепланировок. Мы работаем с 2009 года и на сегодняшний день являемся одной из самых стабильных студий в Санкт-Петербурге и России. Мы также беремся за удаленные проекты для заказчиков из других городов и государств. 

    За время работы мы обрели достаточный опыт и знания, чтобы предложить качественный продукт, а отлаженная схема ведения проекта позволяет нам легко регулировать процессы. 

    В своих проектах мы решаем вопросы функционала и эксплуатации, которые стоят перед клиентом. Мы создаем жилье, отвечающее всем требованиям его обитателя, привычное и интуитивно понятное в отношении повседневных дел. Каждый проект — это отражение привычек, стиля и образа жизни нашего клиента, совокупность индивидуальных черт, присущих только ему и его близким людям.

    Регионы обслуживания
    • Санкт-Петербург
    • Москва
    • Россия
    • Испания
    • Марбелья
    • Малага
    • Эстепона
    Награды компании
    Модулор, PinWin, ADD
    Адрес
    Ул. Мира 15к1
    197101 Санкт-Петербург, Россия
    Россия
    +7-8126655178 fisheye-interior.ru
    Законное владение

    197101, Санкт-Петербург

    ул. Мира, 15А

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