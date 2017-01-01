Производственная компания "Ланкони" в Санкт-Петербурге специализируется на изготовлении лестниц, дверей, мебели и стенных панелей из массива и шпона ценных пород дерева. Мы уделяем особое внимание подбору материала для отделки наших изделий и соблюдению ГОСТ. Поэтому наш продукт идеально выглядит и рассчитан на службу "на века".

"Ланкони" это не просто столярное производство. Наши услуги включают создание дизайн-проекта, подбор цвета и стиля, при необходимости - нестандартные инженерные решения. У нас есть достаточные производственные мощности для выполнения крупных заказов в короткие сроки.