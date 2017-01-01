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ООО Ланкони
Столяры Санкт-Петербург, Россия
Обзор 3Проекты (3) 0Предложения (0) 0Книги идей (0)
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Услуги

  • Изготовление мебели по индивидуальным проектам
  • Проектирование мебели
  • Изготовление лестниц и дверей из ценных пород древесины.
  • Проектирование лестниц
  • Проектирование кухонь

Проекты

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    • Загородная резиденция, ООО Ланкони ООО Ланкони Прихожая, коридор и лестницыШкафы и вешалки МДФ Бежевый
    Загородная резиденция, ООО Ланкони ООО Ланкони ГостинаяШкафы и серванты Изделия из древесины Коричневый
    Загородная резиденция, ООО Ланкони ООО Ланкони ГостинаяШкафы и серванты МДФ Бежевый
    +8
    Загородная резиденция
    Интерьер квартиры - коридор., ООО Ланкони ООО Ланкони Прихожая, коридор и лестницыХранение Дерево
    Интерьер квартиры - коридор., ООО Ланкони ООО Ланкони Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле Изделия из древесины
    Интерьер квартиры - коридор., ООО Ланкони ООО Ланкони Окна и двериДвери Стекло
    +6
    Интерьер квартиры - коридор.
    Кухонный гарнитур и двери в стиле лофт. Санкт-Петербург, ПС., ООО Ланкони ООО Ланкони КухняКухонная мебель Дерево Черный
    Кухонный гарнитур и двери в стиле лофт. Санкт-Петербург, ПС., ООО Ланкони ООО Ланкони Черный
    Кухонный гарнитур и двери в стиле лофт. Санкт-Петербург, ПС., ООО Ланкони ООО Ланкони Межкомнатные двери Твердая древесина Черный
    +15
    Кухонный гарнитур и двери в стиле лофт. Санкт-Петербург, ПС.

    Производственная компания "Ланкони" в Санкт-Петербурге специализируется на изготовлении лестниц, дверей, мебели и стенных панелей из массива и шпона ценных пород дерева. Мы уделяем особое внимание подбору материала для отделки наших изделий и соблюдению ГОСТ. Поэтому наш продукт идеально выглядит и рассчитан на службу "на века".

    "Ланкони" это не просто столярное производство. Наши услуги включают создание дизайн-проекта, подбор цвета и стиля, при необходимости - нестандартные инженерные решения. У нас есть достаточные производственные мощности для выполнения крупных заказов в короткие сроки.

    Регионы обслуживания
    • Санкт-Петербург
    • Ленинградская область
    • Российская Федерация (возможны командировки)
    • Россия
    Адрес
    Студенческая 10
    197343 Санкт-Петербург, Россия
    Россия
    +7-8125660605 lankoni.ru
    Законное владение

    Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Студенческая д. 10 офис В-27

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