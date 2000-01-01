Архитектурное бюро «Технологии дизайна» с 2000-го года оказывает профессиональные ремонтные и дизайнерские услуги:
- Разработки и реализация дизайн-проекта квартир,
- Дизайн загородного дома под ключ,
- Авторский надзор проекта дизайна интерьера,
- Комплектация (подбор мебели и стройтматериалов),
- Дизайнерский ремонт квартир и домов.
За время существования бюро реализовали более 500 проектов различной сложности от маленькой однокомнатной студии до огромных загородных домов.
Обратившись к нам, вы получите жилище для гармоничной жизни с семьёй вместо траты времени и нервов. Мы создадим нестандартный и удобный интерьер под нужный вам бюджет.
- Услуги
- Дизайн интерьера
- дизайн квартир
- дизайн загородных домов
- авторский надзор проекта
- комплектация
- дизайнерский ремонт квартир
- дизайн-проект под ключ
- Регионы обслуживания
- Вся Россия и Москва
- Награды компании
- Лучший сайт архитектурного бюро – 2016 (Vashdom)
- Финалисты конкурсов Pinwin, Stroyportal
- Адрес
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ул. Таганская, д. 26, стр. 1
109147 Москва
Россия
+7-4991124518 td-art.ru
г.Москва, ул. Крутицкий Вал, д.18, стр.3, пом.1, ком.10