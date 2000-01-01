Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Технологии дизайна
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 31Проекты (31) 0Книги идей (0)
Отзыв (6)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Двухкомнатные квартиры, Технологии дизайна Технологии дизайна Гостиная в стиле модерн Серый
    Двухкомнатные квартиры, Технологии дизайна Технологии дизайна Гостиная в скандинавском стиле Белый
    Двухкомнатные квартиры, Технологии дизайна Технологии дизайна Гостиная в скандинавском стиле Белый
    +2
    Двухкомнатные квартиры
    Квартиры студии, Технологии дизайна Технологии дизайна Гостиная в скандинавском стиле Белый
    Квартиры студии, Технологии дизайна Технологии дизайна Гостиная в скандинавском стиле Белый
    Квартиры студии, Технологии дизайна Технологии дизайна Гостиная в стиле лофт Бежевый
    +6
    Квартиры студии
    Проект спальни "Шоколадная симфония", Технологии дизайна Технологии дизайна Спальня в стиле модерн Бежевый
    Проект спальни "Шоколадная симфония", Технологии дизайна Технологии дизайна Спальня в стиле модерн Бежевый
    Проект спальни "Шоколадная симфония", Технологии дизайна Технологии дизайна Спальня в стиле модерн Бежевый
    +2
    Проект спальни "Шоколадная симфония"
    Проект студии "Бирюза", Технологии дизайна Технологии дизайна Гостиная в скандинавском стиле
    Проект студии "Бирюза", Технологии дизайна Технологии дизайна Кухня в скандинавском стиле
    Проект студии "Бирюза", Технологии дизайна Технологии дизайна Гостиная в скандинавском стиле
    +2
    Проект студии "Бирюза"
    Проект студии "Монохром", Технологии дизайна Технологии дизайна Гостиная в скандинавском стиле
    Проект студии "Монохром", Технологии дизайна Технологии дизайна Гостиная в скандинавском стиле
    Проект студии "Монохром", Технологии дизайна Технологии дизайна Гостиная в скандинавском стиле
    +3
    Проект студии "Монохром"
    Проект студии "Ар-деко по-американски", Технологии дизайна Технологии дизайна Кухни в эклектичном стиле Коричневый
    Проект студии "Ар-деко по-американски", Технологии дизайна Технологии дизайна Гостиные в эклектичном стиле Бежевый
    Проект студии "Ар-деко по-американски", Технологии дизайна Технологии дизайна Ванная комната в эклектичном стиле
    +4
    Проект студии "Ар-деко по-американски"
    Показать все 31 проекты

    Архитектурное бюро «Технологии дизайна» с 2000-го года оказывает профессиональные ремонтные и дизайнерские услуги:

    За время существования бюро реализовали более 500 проектов различной сложности от маленькой однокомнатной студии до огромных загородных домов.

    Обратившись к нам, вы получите жилище для гармоничной жизни с семьёй вместо траты времени и нервов. Мы создадим нестандартный и удобный интерьер под нужный вам бюджет.

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • дизайн квартир
    • дизайн загородных домов
    • авторский надзор проекта
    • комплектация
    • дизайнерский ремонт квартир
    • дизайн-проект под ключ
    Регионы обслуживания
    Вся Россия и Москва
    Награды компании
    • Лучший сайт архитектурного бюро – 2016 (Vashdom)
    • Финалисты конкурсов Pinwin, Stroyportal
    Адрес
    ул. Таганская, д. 26, стр. 1
    109147 Москва
    Россия
    +7-4991124518 td-art.ru
    Законное владение

    г.Москва, ул. Крутицкий Вал, д.18, стр.3, пом.1, ком.10 

    Отзыв

    Ivan Dontsov
    Выбиради из 6 архитектурных бюро, но решили остановиться именно на этой компании и не пожалели! Сделали отличный дизайн-проект! Мы были просто в восторге и от результата, и от качества работы, и даже от самого общения в процессе работы!
    5 месяцев назад
    Илья Григорьев
    Спасибо архитектурному бюро Технология дизайна за создание уютного интерьера в моем доме в полном соответствии с пожеланиями всех членов семьи.
    около 4 лет назад
    Владимир Меньшов
    Выражаю благодарность за качественную реализацию дизайн-проекта интерьера в моем коттедже.
    около 4 лет назад
    Показать все отзывы – 6

    Последние упоминания редакторами homify

      Add SEO element