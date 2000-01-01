Архитектурное бюро «Технологии дизайна» с 2000-го года оказывает профессиональные ремонтные и дизайнерские услуги:

Разработки и реализация дизайн-проекта квартир,

Дизайн загородного дома под ключ,

Авторский надзор проекта дизайна интерьера,

Комплектация (подбор мебели и стройтматериалов),

Дизайнерский ремонт квартир и домов.

За время существования бюро реализовали более 500 проектов различной сложности от маленькой однокомнатной студии до огромных загородных домов.

Обратившись к нам, вы получите жилище для гармоничной жизни с семьёй вместо траты времени и нервов. Мы создадим нестандартный и удобный интерьер под нужный вам бюджет.