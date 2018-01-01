Кровати за 63999 хватило на год! Спинка из металла облезла, ящики облупились! Притом, что как ее собрали так и не трогали, стояла на одном месте. Но больше всего меня убило безразличное и наплевательское отношение к клиентам! Позиционируют себя как премиум мебель, а в итоге хуже Икеа! В Икеа и то людям отвечают на жалобы, а эти тупо игнорят! Забудьте о гарантии 2 года, которая ничего не даёт, на почту не отвечают, контакты мальчика в Вотсапе «дада, направим в отдел контроля качества» и тишина. Нет у них никакого контроля качества. Почему нельзя элементарно ответить да, мы извиняемся, давайте Вам поменяем по гарантии или отреставрируем, нет, просто похеру! Цена, качество, сервис - на 0! Не стоит ваших денег и нервов!!!
Дата проекта: Декабрь 2018
Покупки в этой компании совершала уже несколько раз. Первый раз заказала библиотеку Рейланд в комнату сына, а на прошлой неделе стол себе в кабинет. Изготовили по нужным нам меркам и доставили все точно в срок. Я полностью довольна обслуживанием. Сервис и работа консультантов на высоте.
Спасибо этой мебельной фирме за быстрый и хорошо исполненный заказ и спасибо работникам компании за добросовестное исполнение своих обязанностей при исполнении моего заказа,изготовлении и четкой доставке.