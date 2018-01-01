Компания «ЕвроДом» работает в сфере дизайна и ремонта квартир, домов и коттеджей уже 15 лет. За эти годы были реализованы сотни успешных проектов: от простого косметического ремонта до сложных эксклюзивных работ. Согласитесь, не возможно так долго успешно работать на этом сложном и конкурентном рынке, не придерживаясь определенных принципов – тех критериев, по которым клиенты выбирают именно компанию «ЕвроДом».
- Услуги
- Дизайн интерьера; Ремонт и отделка квартир;
- Регионы обслуживания
- Москва и Московская область
- Адрес
-
ул. Марксистская, 34, корпус 10, 3 этаж (офис 308)
109147 Москва
Россия
+7-9262380700 evdom.ru/portfolio
г. Москва, ул. Марксистская, 34, корпус 10, 3 этаж (офис 308)