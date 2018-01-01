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ЕвроДом
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 91Проекты (91) 0Книги идей (0)
Отзыв (17)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Дизайн двухкомнатной квартиры 52 кв. м в стиле неоклассика, ЕвроДом ЕвроДом Гостиная в классическом стиле
    Дизайн двухкомнатной квартиры 52 кв. м в стиле неоклассика, ЕвроДом ЕвроДом Гостиная в классическом стиле
    Дизайн двухкомнатной квартиры 52 кв. м в стиле неоклассика, ЕвроДом ЕвроДом Гостиная в классическом стиле
    +12
    Дизайн двухкомнатной квартиры 52 кв. м в стиле неоклассика
    Дизайн интерьера 2-комнатной квартиры 63 кв. м в современном стиле, ЕвроДом ЕвроДом Гостиная в стиле минимализм
    Дизайн интерьера 2-комнатной квартиры 63 кв. м в современном стиле, ЕвроДом ЕвроДом Гостиная в стиле минимализм
    Дизайн интерьера 2-комнатной квартиры 63 кв. м в современном стиле, ЕвроДом ЕвроДом Гостиная в стиле минимализм
    +8
    Дизайн интерьера 2-комнатной квартиры 63 кв. м в современном стиле
    Дизайн интерьера двухкомнатного дома 73 кв. м в стиле шале. Фото проекта, ЕвроДом ЕвроДом Кухня в рустикальном стиле
    Дизайн интерьера двухкомнатного дома 73 кв. м в стиле шале. Фото проекта, ЕвроДом ЕвроДом Кухня в рустикальном стиле
    Дизайн интерьера двухкомнатного дома 73 кв. м в стиле шале. Фото проекта, ЕвроДом ЕвроДом Лестницы
    +5
    Дизайн интерьера двухкомнатного дома 73 кв. м в стиле шале. Фото проекта
    Дизайн трехкомнатной квартиры 83 кв. м в стиле неоклассика. Фото проекта, ЕвроДом ЕвроДом Гостиная в классическом стиле
    Дизайн трехкомнатной квартиры 83 кв. м в стиле неоклассика. Фото проекта, ЕвроДом ЕвроДом Гостиная в классическом стиле
    Дизайн трехкомнатной квартиры 83 кв. м в стиле неоклассика. Фото проекта, ЕвроДом ЕвроДом Гостиная в классическом стиле
    +12
    Дизайн трехкомнатной квартиры 83 кв. м в стиле неоклассика. Фото проекта
    Дизайн интерьера трехкомнатной квартиры 86 кв. м в современном стиле. Фото проекта, ЕвроДом ЕвроДом Гостиная в стиле минимализм
    Дизайн интерьера трехкомнатной квартиры 86 кв. м в современном стиле. Фото проекта, ЕвроДом ЕвроДом Гостиная в стиле минимализм
    Дизайн интерьера трехкомнатной квартиры 86 кв. м в современном стиле. Фото проекта, ЕвроДом ЕвроДом Спальня в стиле минимализм
    +6
    Дизайн интерьера трехкомнатной квартиры 86 кв. м в современном стиле. Фото проекта
    Дизайн трехкомнатной квартиры 90 кв. м в стиле неоклассика. Фото проекта, ЕвроДом ЕвроДом Гостиная в классическом стиле
    Дизайн трехкомнатной квартиры 90 кв. м в стиле неоклассика. Фото проекта, ЕвроДом ЕвроДом Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    Дизайн трехкомнатной квартиры 90 кв. м в стиле неоклассика. Фото проекта, ЕвроДом ЕвроДом Гостиная в классическом стиле
    +9
    Дизайн трехкомнатной квартиры 90 кв. м в стиле неоклассика. Фото проекта
    Показать все 91 проекты

    Компания «ЕвроДом» работает в сфере дизайна и ремонта квартир, домов и коттеджей уже 15 лет. За эти годы были реализованы сотни успешных проектов: от простого косметического ремонта до сложных эксклюзивных работ. Согласитесь, не возможно так долго успешно работать на этом сложном и конкурентном рынке, не придерживаясь определенных принципов – тех критериев, по которым клиенты выбирают именно компанию «ЕвроДом».

    Услуги
    Дизайн интерьера; Ремонт и отделка квартир;
    Регионы обслуживания
    Москва и Московская область
    Адрес
    ул. Марксистская, 34, корпус 10, 3 этаж (офис 308)
    109147 Москва
    Россия
    +7-9262380700 evdom.ru/portfolio
    Законное владение

    г. Москва, ул. Марксистская, 34, корпус 10, 3 этаж (офис 308)

    Отзыв

    Дарья
    Обратились в Евродом по рекомендации знакомых. Хотели сделать ремонт в нашей двухкомнатной квартире «под ключ», нам предложили сделать дизайн-проект в подарок и мы конечно же согласились. Очень рады, что перед ремонтом разработали дизайн-проект, так как это значительно облегчает понимание всего процесса, всех тонкостей будущего ремонта. Дизайнер выслушала наши пожелания и предложила интересные варианты планировки, до которых мы сами бы наверное не догадались. Весь проект был разработан за полтора месяца, продуман до мелочей. Хочется отметить комплексный подход к поставленной задаче и внимание к пожеланиям заказчика. Ремонт начали, все идет пока в срок, в квартире нет грязи, рабочие качественно выполняют работу, ждем окончания!
    около 3 лет назад
    Дата проекта: Март 2019
    Редактировать
    voronin.19
    Решились обновить дизайн нашей квартиры, которого изначально особо и не было. Хотели обновить старый ремонт, насмотрелись дизайн-проектов на разных дизайнерских сайтах. В итоге сошлись с женой на современной классике. Насобирали референсов на различных ресурсах и пришли в евродом. Дизайнер Юлия воплотила все наши хотелки в жизнь и, кроме красивого дизайна, дала много ценных советов по размещению инженерии, выбору сантехники, кухни и другое. Результат работы отличный! Рекомендую!
    около 3 лет назад
    Дата проекта: Апрель 2018
    Редактировать
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    Все вполне прилично и аккуратно, сервис на высоком уровне и всегда понимание. Не все идеально, конечно, но все исправляется быстро и без проволочек.
    около 3 лет назад
    Дата проекта: Октябрь 2018
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    Показать все отзывы – 17

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