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Аликанте студия интерьера и текстиля
Текстиль и обивка Ростов-На-Дону
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    •  Студия Аликанте основана в 1996 году.Мы создаем уникальный интерьерный текстиль уже более 20 лет.

    шторы, карнизы, солнцезащита, перетяжка мебели🛋 

    - лучшие коллекции тканей мировых производителей.🇮🇹🇷🇺🇩🇪🇪🇺🇹🇷

    Выезд  дизайнеров по Ростову и области.🚘 

    Услуги
    Текстильный декор для дома Консультация декоратора Изготовление штор Монтаж карнизов Повес штор
    Регионы обслуживания
    Ростов-на-дону, Ростовская область и Краснодарский край
    Адрес
    344019 Ростов-На-Дону
    Россия
    +7-9034066795 alicantedesign.ru
    Законное владение

    пр.Шолохова 16

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