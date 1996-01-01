Студия Аликанте основана в 1996 году.Мы создаем уникальный интерьерный текстиль уже более 20 лет.
шторы, карнизы, солнцезащита, перетяжка мебели🛋
- лучшие коллекции тканей мировых производителей.🇮🇹🇷🇺🇩🇪🇪🇺🇹🇷
Выезд дизайнеров по Ростову и области.🚘
- Услуги
- Текстильный декор для дома Консультация декоратора Изготовление штор Монтаж карнизов Повес штор
- Регионы обслуживания
- Ростов-на-дону, Ростовская область и Краснодарский край
- Адрес
-
344019 Ростов-На-Дону
Россия
+7-9034066795 alicantedesign.ru
Законное владение
пр.Шолохова 16