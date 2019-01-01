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ANARCHY DESIGN
Дизайнеры интерьера Dnepr
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • CENTRAL , ANARCHY DESIGN ANARCHY DESIGN Гостиные в эклектичном стиле
    CENTRAL , ANARCHY DESIGN ANARCHY DESIGN Гостиные в эклектичном стиле Изделия из древесины Зеленый
    CENTRAL , ANARCHY DESIGN ANARCHY DESIGN Гостиные в эклектичном стиле
    +40
    CENTRAL
    CENTRAL , ANARCHY DESIGN ANARCHY DESIGN Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле Дерево Многоцветный
    CENTRAL , ANARCHY DESIGN ANARCHY DESIGN Гостиные в эклектичном стиле Мрамор Зеленый
    CENTRAL , ANARCHY DESIGN ANARCHY DESIGN Кухни в эклектичном стиле Камень Многоцветный
    +17
    CENTRAL
    101, ANARCHY DESIGN ANARCHY DESIGN Гостиные в эклектичном стиле Мрамор Многоцветный
    101, ANARCHY DESIGN ANARCHY DESIGN Гостиные в эклектичном стиле Дерево Розовый
    101, ANARCHY DESIGN ANARCHY DESIGN Гостиные в эклектичном стиле Мрамор Прозрачный
    +29
    101
    Lilo & Co, ANARCHY DESIGN ANARCHY DESIGN Конференц-центры в стиле лофт Бетон Белый
    Lilo & Co, ANARCHY DESIGN ANARCHY DESIGN Конференц-центры в стиле лофт Бетон Оранжевый
    Lilo & Co, ANARCHY DESIGN ANARCHY DESIGN Конференц-центры в стиле лофт Гранит Белый
    +8
    Lilo & Co
    To the moon, ANARCHY DESIGN ANARCHY DESIGN Спальня в эклектичном стиле Камень Бежевый
    To the moon, ANARCHY DESIGN ANARCHY DESIGN Спальня в эклектичном стиле Дерево Бежевый
    To the moon, ANARCHY DESIGN ANARCHY DESIGN Спальня в эклектичном стиле Дерево Белый
    +18
    To the moon
    PARALLEL, ANARCHY DESIGN ANARCHY DESIGN Гостиная в стиле минимализм
    PARALLEL, ANARCHY DESIGN ANARCHY DESIGN Кухня в стиле минимализм
    PARALLEL, ANARCHY DESIGN ANARCHY DESIGN Гостиная в стиле минимализм
    +31
    PARALLEL
    Показать все 10 проекты

    Anarchy design - это студия  дизайна с большим опытом в области дизайна

    интерьера для общественных и жилых зданий.

    Мы разрабатываем  дизайн интерьера квартир, офисов, ресторан и других общественных объектов.

    Наши основные принципы подразумевают индивидуальный подход к каждому клиенту, а также высокое качество и своевременную работу.

    Наша цель – материализация Вашей мечты о гармоничном сочетании функциональности, комфорта и эстетики интерьера Вашей квартиры, дома или офиса.

    Услуги
    • Design interior
    • Concept development
    • Selection of finishing materials
    • Selection of furniture
    • Interior and exterior visualization
    Регионы обслуживания
    EU//USA//CHINA//WORLDWIDE
    Адрес
    DMITRIYA YAVORNITSKOGO, 54D
    49000 Dnepr
    Украина
    +380-675684980 anarchy-design.com
    Законное владение

    UKRAINE, DNEPR CITY

    DMITRIYA YAVORNITSKOGO, 54D

    TH "LIBRARY"

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