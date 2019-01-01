Anarchy design - это студия дизайна с большим опытом в области дизайна
интерьера для общественных и жилых зданий.
Мы разрабатываем дизайн интерьера квартир, офисов, ресторан и других общественных объектов.
Наши основные принципы подразумевают индивидуальный подход к каждому клиенту, а также высокое качество и своевременную работу.
Наша цель – материализация Вашей мечты о гармоничном сочетании функциональности, комфорта и эстетики интерьера Вашей квартиры, дома или офиса.
- Услуги
- Design interior
- Concept development
- Selection of finishing materials
- Selection of furniture
- Interior and exterior visualization
- Регионы обслуживания
- EU//USA//CHINA//WORLDWIDE
- Адрес
-
DMITRIYA YAVORNITSKOGO, 54D
49000 Dnepr
Украина
+380-675684980 anarchy-design.com
UKRAINE, DNEPR CITY
DMITRIYA YAVORNITSKOGO, 54D
TH "LIBRARY"